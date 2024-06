Los eslovenos dicen "sí" a la eutanasia y la liberación del cannabis en referendos

Los eslovenos están a favor de permitir la eutanasia y liberalizar el consumo de marihuana, según el resultado de dos referendos no vinculantes celebrados el domingo en Eslovenia, junto a las elecciones europeas, informó este lunes la Comisión Electoral del país centroeuropeo.



Cerca del 40 % de los ciudadanos convocados a las urnas participaron en tres consultas populares el mismo día en que eligieron a sus eurodiputados.



En uno de esos referendos, el 55 % ​​se pronunció a favor de una “regulación legal del derecho a la asistencia al final voluntario de la vida”, mientras que el 44 % votó en contra.



Los defensores de permitir y regular la eutanasia, la coalición centro-izquierda en el poder, argumentaron que todos deberían tomar decisiones independientes sobre su vida y su sufrimiento y advirtieron de que la medicina no puede curar o aliviar todas las enfermedades.



La oposición conservadora, SDS y NSi, por otro lado, resaltó que la vida humana es inviolable, según la Constitución.



En el segundo plebiscito, el 67 % dio su visto bueno a que se permita el cultivo y el procesamiento de cannabis con fines médicos y el 52 % apoyó también la liberalización para su uso recreativo, frente al 33 % y el 48 % que se manifestó en contra, respectivamente.



En el tercer referendo, un 71 % de los electores dijo estar a favor de que puedan presentarse listas abiertas a elecciones legislativas, mientras que un 29 % se manifestó en contra.



Tras estos resultados, si bien no son vinculantes, el Gobierno esloveno podría presentar antes de fin de año sendos proyectos de ley para cumplir con la voluntad manifestada en las urnas, dijo el primer ministro, el liberal Robert Golob, tras agradecer a los ciudadanos que participaron en estas tres consultas.

