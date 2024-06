Disminuyen un 2,1% las demandas de divorcio en Andalucía en el primer trimestre del año

El número de demandas de disolución matrimonial en Andalucía ha disminuido un 2,1 % en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, un dato que contrasta con un incremento del 15,3 % en el resto del país.



Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), durante los tres primeros meses de 2024, el número total de demandas de disolución matrimonial, incluidas separaciones, divorcios y nulidades, ha disminuido un 2,1 % respecto al mismo trimestre de 2023 con 4.403 demandas de este tipo en los juzgados andaluces.



Entre enero y marzo se han presentado 1.880 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 6,4 % menos que hace un año; y 110 separaciones consensuadas, un 2,7 % menos que las registradas en los órganos judiciales andaluces durante el primer trimestre del año pasado.



Por el contrario, han aumentado un 9,6 % las demandas de separación no consensuadas, 80 en total, así como los divorcios de mutuo acuerdo, que se han incrementado un 1,2 % hasta los 2.328.



Durante el periodo analizado, se presentaron cinco demandas de nulidad, por las dos presentadas en el primer trimestre de 2023, lo que representa un 150 % más.



Teniendo en cuenta las demandas y la población, el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se ha dado en Navarra, con 74,9; Baleares, con 72,1 y Cantabria, con 69,5, aunque otras comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia también han estado por encima de la media.



Los valores más bajos del trimestre se han registrado en la Comunidad de Madrid, con 46,3; País Vasco, con 46,6 y Andalucía, con 50 divorcios por cada 100.000 habitantes.



En el periodo analizado se presentaron 592 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 3 %, mientras que las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas han caído un 4,4 %.

