Las separaciones y divorcios suben un 1 % en el primer trimestre: más de 26.100 rupturas

Los órganos judiciales registraron 26.106 separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales en el primer trimestre de este año, lo que supone un incremento del 15,3 % de las demandas de disolución matrimonial en comparación con el mismo periodo de 2023, ha informado el Consejo General del Poder Judicial.



Entre enero y marzo se produjeron incrementos de separaciones y divorcios consensuados del 11,5 y del 11,6 %: 613 y 14.327, respectivamente.



Por su parte, los divorcios no consensuados decrecieron un 9,5 %, hasta los 8.101, mientras que las demandas de separación sin consenso se redujeron un 1,4 % hasta las 288.



En el primer trimestre del año fueron 18 las demandas de nulidad matrimonial registradas, frente a las 12 del mismo periodo del año pasado, por lo que se ha producido un incremento del 50 %.



La media nacional de disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes se situó en las 53,6. Por territorios, las mayores tasas se han registrado en Navarra (74,9 por cada 100.000), Baleares (72,1), Cantabria (69,5), Aragón (67,7), Castilla-La Mancha (67,1), Murcia (65,4), Asturias (62,9), Canarias (56,5) y Castilla y León (55,9).



Los valores más bajos se dieron en la Comunidad de Madrid (46,3), País Vasco (46,6) y Andalucía (50).



En su estadística trimestral, el CGPJ también informa de los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, así como de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.



Las demandas de modificación de medidas consensuadas crecieron un 11,9 % hasta las 3.361, mientras que las no consensuadas también aumentaron, en este caso un 4,9 % hasta las 8.491.



Las modificaciones de medidas relativas a hijos no matrimoniales también subieron, tanto en el caso de las consensuadas (un 9,8 % hasta las 5.911) como las no consensuadas (un 7,2 % hasta las 7.505).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es