El Espanyol toma ventaja ante el Sporting y da un paso hacia su regreso a LaLiga EA Sports

Un gol de Puado a falta de tres minutos para el final del tiempo reglamentario deja al Espanyol muy cerca de la última eliminatoria del play off por el ascenso tras un partido de mucha lucha y varias ocasiones para ambas partes y que frustra las ilusiones de un Sporting que peleó sin acierto.



Ramírez tiro de experiencia y a pesar de la recuperación de Nacho Méndez sacó de inicio a Roque Mesa, autor del gol en Elda que metió al Sporting en el "play off" mientras que Manolo González también recuperó al exrojiblanco Gragera para dar solidez al centro del campo.



El Espanyol sabía que cualquier empate le vale para pasar ronda y se mostró más controlador del balón aunque sí presionó mucho la salida del balón por parte de la zaga local y eso creo muchos problemas a los gijoneses que apenas les duraba la posesión.



El primer disparo a puerta fue visitante en un remate de Nico Mir que salió muy alto en unos primeros minutos en los que el Sporting perdió varios balones que crearon situaciones peligrosas para su integridad, pero que el Espanyol no supo aprovechar.



Llegó entonces la primera de las ocasiones rojiblancas en una acción entre Hassan y Gaspar Campos que llega al área pero bastante escorado lo que facilita el despeje de Joan García al potente disparo del delantero gijonés.



Responde Puado desde lejos y sin problemas para Yáñez y las dos siguientes acciones ofensivas las protagonizó Hassan con dos grandes internadas en las que sirvió además sendos balones claros para el remate de sus compañeros que no llegaron por poco.



El apoyo de la afición fue total desde mucho antes del inicio del partido y a medida que transcurrían los minutos se fueron enfadando con la actuación arbitral al considerar que acciones similares que pitaba a favor del Espanyol no lo eran cuando favorecían al Sporting.



En el bando visitante sus hombres de ataque Puado y Braithwaite lo intentaron con mucha movilidad pero estuvieron bien defendidos y al descanso se llegó sin que el marcador se hubiera movido.



No habían transcurridos muchos minutos dela segunda parte cuando llegaron los primeros cambios, movió el banquillo Manolo González dando entrada a Sánchez y Oliván por Pere Milla y Jofre e inmediatamente lo hizo Ramírez con Christian Rivera por Rober Pier.



Las dos primera ocasiones fueron para el Espanyol la inicial tras una falta al borde del área que Braithwaite lanzó contra la barrera y la segunda un disparo lejano de El Hilali que salió rozando el poste.



El Sporting, tras dos nuevos cambios ya que entraron Fran Villalba y Campuzano, lo intentó con un disparo alto de Cote en medio de nuevas y multitudinarias protestas por las decisiones arbitrales.



El Espanyol tuvo la más claras a pies del Pichichi de la Segunda división, pero Yáñez salvo su remate que le llegó en medio de un mar de piernas lo que hizo más meritoria su intervención.



Los minutos pasaban y el gol podía llegar en cualquiera de las dos porterías, aunque era el Espanyol el que más se acercaba pero fue Víctor Campuzano el que envió fuera un remate al que llegó apurado pero en inmejorable posición ante la desesperación propia y de los más de 25 aficionados reunidos en las gradas.



Desesperación que se transformó en frustración cuando un par de minutos después de un robo de balón en el centro del campo que Braithwaite metió en profundidad sobre la llegada de Puado que dribla a Yáñez y marca a puerta vacía.



Un gol que deja la eliminatoria muy en franquicia para los barceloneses, ya que obligan al Sporting a marcar dos goles en el campo del Espanyol que hoy se llevó una victoria que le pone pie y medio en el play off final.



-- Ficha técnica



0.- Sporting: Yáñez, Guille Rosas, Insua, Diego Sánchez, Cote, Rober Pier (Christian Rivera m, 58), Roque Mesa (Nacho Méndez m,84), Hassan (Varane m,84), Otero, Mario González (Víctor Campuzano m, 66)y Gaspar Campos (Fran Villalba m, 66)



1.- Espanyol: Joan García, El Halili, Calero, Cabrera, Pere Milla (Oliván m, 56), Jofre (Sánchez m,56), Gragera (Bauza m, 90), Keidi Bare, Nico Mir (Aguado m,77), Puado (Gastón m 90) y Braithwaite.



Gol: 0-1, Puado (M.87)



Árbitro: González Cuesta. Mostró tarjetas amarillas a Roque Mesa (m,30), Gragera (m,49), Guille Rosas (m,65), Oliván (m, 65), Calero (m, 69), Campuzano (m,73), El Hilali (m, 90)



Incidencias: Partido de ida de la promoción a Primera División. Se guardó un minuto de silencio en memoria del abonado del Sporting fallecido al término del partido ante el Eibar. 25.075 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es