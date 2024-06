Apuñalan a un árbitro en un partido de fútbol de equipos no federados en San Sebastián

Un hombre que ejercía de árbitro de un partido de fútbol entre jugadores no federados en San Sebastián fue agredido con un arma blanca tras el encuentro, ha informado este domingo el Departamento vasco de Seguridad



Los hechos sucedieron a las 20.00 horas del sábado en el paseo Serapio Múgica de la capital donostiarra, en el barrio de Bidebieta, donde se encuentra una pista polideportiva pública en la que se disputó un partido entre jugadores no federados.



Al término del partido, una persona agredió por la espalda con un arma blanca al árbitro, que fue evacuado al Hospital Donostia.



La Ertzaintza no ha practicado detención alguna, aunque ha abierto diligencias contra el presunto autor en calidad de investigado por un delito de lesiones con arma blanca.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es