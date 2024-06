El Partido Popular Europeo ganaría las elecciones europeas con 181 escaños, según sondeos

El Partido Popular Europeo (PPE) ganaría las elecciones al Parlamento Europeo (PE) y se mantendría como la primera fuerza con 181 escaños (cinco más que en la Eurocámara saliente), según la primera proyección de escaños basada en estimaciones y sondeos a pie de urna que publica el Parlamento Europeo.



La Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) sería el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo con 135 eurodiputados y cuatro menos que en la Eurocámara saliente, mientras que los liberales de Renovar Europa lograrían 82 escaños y veinte menos, según la misma fuente.



Les seguirían con 71 escaños el grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), con dos más, y la ultraderecha de Identidad y Democracia (ID), con 62 escaños, trece más.



Los Verdes/Alianza Libre Europea, que sumarían 53 escaños, perderían 18 escaños cayendo hasta la sexta plaza frente a la cuarta que tenían en el hemiciclo anterior.



El grupo más pequeño de la Eurocámara seguiría siendo La Izquierda, que hoy se anotaría 34 escaños y en el hemiciclo saliente tenía tres más.



El grupo de los No Inscritos -no afiliados a ninguna de las familias políticas europeas- tendría 51 eurodiputados.



Los eurodiputados nuevos que no forman parte de ninguno de los grupos existentes en la legislatura anterior, enmarcados en la categoría llamada Otros, tendrían 51 asientos en el nuevo hemiciclo, pero muchos de ellos y de los no inscritos se unirán a grupos políticos ya existentes en las próximas semanas.

