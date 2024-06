'Mi abuelo', la embarcación que pilotaba el presunto narcotraficante fallecido en Barbate

El presunto narcotraficante que ha fallecido este sábado tras una persecución con el Servicio de Vigilancia Aduanera frente a la costa de Caños de Meca, en Barbate iba en una embarcación de recreo que lleva el nombre de 'Mi abuelo'.



"Supuestamente la embarcación es de un trabajador de Barbate", dice a EFE un pescador de la zona, que matiza que la misma no pertenece a la Almadraba barbateña y que en las últimas semanas se encontraba en el pantalán del puerto. Fue usada para el transporte de cuatro sacos de hachís, que han arrojado un peso aproximado de 113 kilogramos.



La embarcación mide entre cuatro y cinco metros de eslora, de fibra de vidrio, cuenta con un solo motor fueraborda, descubierta y sin cabina para el tripulante, con un motor Yamaha Enduro de 40 caballos. Se encuentra custodiada en el puerto de Barbate y se aprecian pruebas evidentes de la colisión que se produjo en la persecución.



Fuentes de la Vigilancia Aduanera especificaron que la embarcación de los narcotraficantes puso su proa contra la patrullera aduanera, que se vio obligada a maniobrar en primera instancia para evitar la colisión, si bien la narcolancha no dejaba de cruzarse y redujo la velocidad de manera brusca constantemente, hasta que finalmente se produjo el choque.



"La lanchita 'Mi abuelo' ha estado en el pantalán muy cerca de la mía. La trajeron hace un par de meses y ha estado ahí todo este tiempo hasta que ha pasado esto", explica otro pescador en el puerto de Barbate.



En una mañana de mucho movimiento en el puerto eran pocas las personas que estaban al corriente de la muerte del presunto narcotraficante. "Desde esta mañana hemos visto muchos guardias civiles, pero eso no es raro en Barbate", señalaba un hombre en uno de los bares cercanos.



Desde que el pasado mes de febrero fueron asesinados dos agentes de la Guardia Civil arrollados por una narcolancha, los habitantes de Barbate han visto más control.



"Desde que pasó esa desgracia, se nota mucho. Los narcotraficantes tienen varios puntos seleccionados en la zona y sabían que ese día no había nadie controlando. Hay gente joven que busca el camino fácil de la droga, pero en Barbate hay mucha gente honrada que trabaja muchas horas al día", señala una señora de la localidad gaditana.



Un pescador veterano comenta que antes en Barbate "había todos los días 14.000 cajas de pescado, pero ya todo ha cambiado. Entró una subvención para desguazar barcos y de los más de 200 barcos que había, quedarán 20. Ahora hay cinco o seis traíñas y el resto son deportivos", explica.



"Aquí ha entrado una mano negra. Hemos tenido alcaldes muy malos que sólo han mirado por sus intereses. Había ocho fábricas de conservas y cinco cines, pero ya no queda casi nada", lamenta un hombre que pasea mientras se descarga pescado en el puerto de Barbate.



Un pescador que acaba su faena denuncia que en Barbate "pagan justos por pecadores porque se habla mucho de la droga cuando pasan estas cosas, pero aquí llevamos 60 días de lunes a domingo sin descansar".



El otro tripulante de la embarcación, de nacionalidad española y con antecedentes por narcotráfico, presenta lesiones pendientes de valorar y se encuentra detenido

