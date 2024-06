El ministro del gabinete de guerra israelí Benny Gantz prevé dimitir este domingo

El ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, dará finalmente este domingo a las 20.00 hora local (19.00 GMT) la rueda de prensa en la que se prevé que anuncie su dimisión tras ayer anular su intervención después de conocer la operación de rescate del Ejército israelí de los cuatro rehenes con vida.



Antes de esta comparecencia, sobre las 17.30 hora local (16.30 GMT), está prevista precisamente una reunión de este órgano en la que Gantz participará junto al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, integrantes también de él.



"Pido a Benny Gantz que no abandone el gobierno de emergencia. No renuncies a la unidad", escribió ayer públicamente Netanyahu en su cuenta de X.



Gantz, que antes del 7 de octubre estaba en el bando de la oposición, fue el único líder que accedió a la petición de Netanyahu de formar un gobierno de unidad nacional en tiempos de guerra y logró un puesto dentro del gabinete de guerra más reducido con derecho a voto.



Pero a mediados de mayo lanzó un ultimátum a Netanyahu: abandonaría el gabinete si no anunciaba un plan de postguerra para la Franja de Gaza antes del 8 de junio, algo que no ha ocurrido, por lo que se espera hoy su renuncia.



Su salida tiene un peso más simbólico que práctico, ya que la coalición de Netanyahu mantiene su mayoría en la Knéset (Parlamento israelí), pero que pone más presión sobre el primer ministro al ser Gantz ahora una de las figuras políticas más valoradas en Israel.

