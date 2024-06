Un presunto narcotraficante fallece tras una persecución en aguas de Los Caños de Meca

UUn narcotraficante ha fallecido este sábado durante una persecución entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y una narcolancha que ha tenido lugar frente a la costa de Caños de Meca, en Barbate (Cádiz), según han confirmado a EFE fuentes de Vigilancia Aduanera.



Durante la persecución, también ha resultado herido otro de los tripulantes de la embarcación recreativa que perseguía la patrullera de los agentes aduaneros, que en el algún momento habría colisionado con la narcolancha.



Según han detallado las fuentes, la embarcación de los narcotraficantes en un momento dado puso su proa contra la patrullera aduanera, que se vio obligada a maniobrar en primera instancia para evitar la colisión, si bien la narcolancha no dejaba de cruzarse y redujo la velocidad de manera brusca constantemente, hasta que finalmente se produjo el choque.



Las fuentes han añadido que la caída al agua de uno de los tripulantes de la narcolancha no se produjo por la colisión entre las embarcaciones, sino que él mismo se lanzó al mar para tratar de huir, aunque luego pidió su rescate.



Durante el traslado, uno de los accidentados, un tripulante marroquí que no portaba documentación, ha sufrido una parada cardiorespiratoria sin que haya sido posible su reanimación, que también han intentado sin éxito los servicios médicos al llegar a puerto.



El otro tripulante, de nacionalidad española y con antecedentes por narcotráfico, presenta lesiones pendientes de valorar. Se encuentra detenido.



Tras el traslado a puerto de los dos individuos, otros medios navales del SVA han recuperado la embarcación utilizada para el transporte de la droga y cuatro sacos de hachís, que han arrojado un peso aproximado de 113 kilogramos

