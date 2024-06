Oviedo y Eibar lo dejan todo para la vuelta en Ipurua

El Real Oviedo tuvo este sábado las mejores ocasiones (0-0) ante un Eibar que se supo defender y que, a sabiendas de que el partido de vuelta se jugará en Ipurua y a los armeros les valdrá el empate, no arriesgó en el Tartiere.



Mientras que Luis Carrión sorprendió a propios y extraños y apostó por un dibujo con dos delanteros centros como Alemao y Borja Bastón, Joseba Etxeberria fue fiel a lo que dijo en la rueda de prensa previa y, consciente de que la eliminatoria es a dos partidos, apostó por adelantar a Corpas al extremo e introducir en el once a otro defensa como Róber Correa.



El Real Oviedo, espoleado por un Carlos Tartiere que rozó el lleno, comenzó más fuerte y apretó a un Eibar que solo se encontraba cómodo cuando Mario Soriano entraba en contacto con el balón. En los primeros 20 minutos, Stoichkov disparó al lateral de la red y Colombatto no encontró portería tras una pared con Alemao.



El último tercio del primer tiempo, marcado por la tensión, transcurrió sin ocasiones, aunque era el Oviedo el que más cerca estaba del área rival. Fue a cinco minutos del final cuando Alemao cabeceó y obligó a Luca Zidane a intervenir, mientras que en la siguiente jugada Luengo le robó la opción de disparo a Stoichkov dentro del área azul.



El segundo tiempo arrancó con una versión muy intensa del Real Oviedo, que aunque no mostraba un ataque posicional muy limpio, sí empujaba al Eibar hacia su portería.



Después de que Alemao no llegase a un centro de Pomares, Carrión movió el banquillo por primera vez y dio entrada a Dubasin en detrimento de un Borja Sánchez que acababa de ser amonestado.



El último cuarto de hora arrancó con más cambios: Álex Millán y Paulino entraron por Bastón y Sebas Moyano en el Oviedo, mientras que Joseba Etxeberria estrenó su banquillo y dio entrada a Sergio Álvarez en detrimento del lateral Róber Correa.



Un cabezazo de Paulino que Luca Zidane desvió a córner en el primer minuto del descuento fue la última jugada con peligro del partido, que finalizó con 0-0 y que aplaza el desenlace de la eliminatoria hasta el partido de vuelta, el miércoles, en Eibar (Ipurua, 21:00 horas).



- Ficha técnica:



0 - Real Oviedo: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Pomares (Abel Bretones, m. 87); Sebas Moyano (Paulino, m. 75), Luismi, Colombatto, Borja Sánchez (Dubasin, m. 64); Borja Bastón (Álex Millán, m. 75) y Alemao (Masca, m. 87).



0 - SD Eibar: Luca Zidane; Róber Correa (Sergio Álvarez, m. 75), Berrocal (Tejero, m. 87), Arbilla, Cristian; Nolaskoain, Matheus; Aketxe, Mario Soriano, Corpas (Konrad, m. 87); y Stoichkov.



Árbitro: Quintero González (comité andaluz). Amonestó a los locales Borja Sánchez (m.61), Viti (m.72) y Dubasin (m.89) y al visitante Stoichkov (m.6).



Incidencias: partido correspondiente a la ida de la semifinal de la eliminatoria por el ascenso a Primera División disputado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo ante 28.126 espectadores.

