Ángel Cristo Jr., convencido de que el enfrentamiento con su familia no lo ha iniciado él

Después de su entrevista en '¡De viernes!' en la que pidió disculpas a su hermana Sofía Cristo por las declaraciones que hizo hablando de una posible recaída en sus adicciones, Ángel Cristo abandonaba las instalaciones de Telecinco y aseguraba que todo sigue en el mismo punto que cuando se fue a Honduras.

El hijo de Bárbara Rey se mostraba de lo más seguro consigo mismo y dejaba claro ante nuestras cámaras que esta guerra que tiene con su familia no lo ha propiciado él: "Pues, si yo no hago nada".

El hermano de Sofía nos volvía a confirmar que sigue pensando en casarse con Ana Herminia pero puntualiza que de momento quieren tranquilidad y que lo están mirando todo con mucha calma: "Ya lo dijimos hace un montón. ¿Qué quieres que te diga? Si es que seguimos en el mismo punto que antes".

Además, Ángel mostraba indiferencia cuando se le comentaban algunas declaraciones que han hecho su madre y su hermana... asegurando que no ha visto nada: "Te juro que no he visto nada". Parece que el distanciamiento que hay con su familia es un hecho y por ahora sería imposible que enterraran el hacha de guerra.

Entrevista en televisión

Los colaboradores de plató le preguntaban a qué se debía su cambio de actitud con Sofía Cristo, a lo que él respondía que simplemente ha hecho unas declaraciones en las que quizás no se había expresado del todo bien. Argumentaba que sigue pensando que su hermana ha hecho algo muy difícil solo que su trabajo actual no es compatible con el problema al que ella se enfrenta cada día y le pedía disculpas en público: "Le pido disculpas, utilicé las palabras erróneas, sigo pensando que ella lo hace súper bien". Aunque recalcaba que "no de una manera conciliadora", le sigue viendo como una víctima y que "no debe meterse en esto" refiriéndose al ambiente de la noche.

Acto seguido, le preguntaban si le gustaría retomar la relación con su hermana, cuando pase el tiempo necesario, a lo que respondía: "Mira, ahora mismo te puedo decir que no lo sé. Con mi madre no, porque a mí, por salud mental, no. Punto. Y mi hermana hoy en día, como acabo de decir, es una víctima, como lo fui yo. Entonces, el día de mañana, si ella quiere hablar conmigo y quiere comprender mi parte, pues, por supuesto que puedo llegar a hablar con ella. Pero para eso ella también tiene que tener la mente abierta y querer hablar conmigo y ponerse en mi lugar".

Más tarde, en plató, Ana Herminia se unía a Ángel Cristo Jr. para hablar de cómo se encuentran como pareja y de su futura boda. El hijo de Bárbara Rey dejaba claro que, a pesar de haberle tendido la hermana a su hermana, no pensaba invitarle a su boda: "Lo siento mucho, no voy a invitar a mi hermana porque quiero que a mi boda venga gente que me haga feliz. Lo siento, le pido disculpas desde aquí pero no va a estar en mi boda, quiero sentirme cómodo".

