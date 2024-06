El escolta Christian Díaz no seguirá en el Covirán después de cuatro temporadas

El Covirán Granada, que la próxima campaña competirá por tercer año consecutivo en la Liga Endesa, anunció este jueves que el escolta Christian Díaz no seguirá en el equipo después de cuatro temporadas en la plantilla.



El Covirán destacó en un comunicado que el canario abandona la entidad "tras cuatro campañas repletas de éxitos en las que el club ha alcanzado la mejor liga de Europa gracias, en gran medida, a la aportación de un jugador que ha dejado su huella en la ciudad de la Alhambra".



Christian Díaz se marcha del equipo entrenado por Pablo Pin tras conseguir un ascenso a la ACB, dos títulos de campeón de la LEB Oro y dos permanencias en la Liga Endesa, “un bagaje que le ha servido para dejar su nombre escrito para siempre en la historia del baloncesto granadino”, añadió el club andaluz.



El escolta canario ha disputado 122 partidos con la camiseta del Covirán Granada en “cuatro años inolvidables en los que su actitud y compromiso han sido intachables”.



Es la segunda salida que registra el equipo en pocos días tras conocerse que tampoco seguirá el base Lluís Costa, igualmente tras cuatro temporadas en el club.



Díaz afirmó en su despedida lo “especial que ha sido todo” en el equipo granadino y los “grandes momentos” que ha pasado junto a la afición, reconoció que se le hace "muy raro escribir estas líneas" para decir adiós.



"¡Qué especial ha sido todo y qué grandes momentos hemos pasado juntos! Les hemos hecho pasar momentos muy tensos, pero verles las caras de felicidad esa última jornada nos ha llenado el alma”, indicó en una carta difundida por el Covirán sobre las dos permanencias en la Liga Endesa conseguidas por el equipo en la última jornada.



Recalcó que se le va a "hacer muy raro no vestir este escudo, no ver a todos" sus "compañeros para entrenar", y aseveró: "solo queda decir a toda Granada y a todo aficionado del Covirán: muchas gracias".



Christian Díaz agradeció haberse sentido “uno más durante estos cuatro años”, dejando atrás “una ciudad maravillosa, un club que lo ha dado todo y unas amistades para toda la vida”, y añadió que tiene claro que “sin la afición no hubieran llegado nunca los éxitos”, por lo que llevará a los seguidores granadinos “siempre en el corazón”.

