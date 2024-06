Gales no es capaz de vencer a Gibraltar

La selección de Gales fue incapaz de lograr la victoria ante la de Gibraltar, en el duelo internacional amistoso disputado este jueves en el Estadio Algarve, en Faro (Portugal), que terminó sin goles.



No aprovechó el cuadro de Robert Page, que se quedó fuera de la fase final de la Eurocopa, el partido ante un rival inferior para mejorar sus registros.



Gibraltar, dirigida por el uruguayo Julio Ribas, cortó su mala racha. Afrontó el partido después de trece derrotas consecutivas en las que encajó cincuenta goles y no había logrado marcar ninguno. Desde que venció a Andorra en un encuentro amistoso en noviembre de 2022, todo habían sido encuentros perdidos para Gibraltar.



Gales, que se quedó fuera de la Eurocopa al perder en la repesca con Polonia y que había goleado a Gibraltar en octubre pasado, en el único encuentro previo entre ambos, no fue capaz de marcar a su frágil adversario, en su último partido amistoso de la temporada.

