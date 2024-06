La Junta reclama ayuda para contratar a los sanitarios suficientes este verano

El portavoz de la Junta de Andalucía y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, ha comprometido un diálogo constante con los sindicatos para evitar una huelga en la sanidad pública y ha reclamado ayuda, especialmente al Gobierno central, para cerrar los contratos necesarios para el verano.



A preguntas de los periodistas durante un acto en Granada, Fernández-Pacheco ha recalcado la predisposición de la Junta para dialogar y reunirse con todos los sindicatos y evitar la amenaza de una huelga por la no renovación de unos 5.000 eventuales.



El portavoz del Gobierno andaluz ha considerado que nadie puede poner en duda el esfuerzo de la Junta en materia sanitaria y ha recalcado que Andalucía cuenta con más sanitarios que nunca, mejor pagados y con mejores condiciones laborales que nunca.



Ha reconocido también que el sistema sanitario andaluz, el más grande del país, sufre problemas, por lo que ha reiterado la petición de ayuda para poder acometer nuevas contrataciones.



Fernández-Pacheco ha recordado que la consejera andaluza de Salud, Catalina García, ya trasladó este miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, su preocupación por la situación sanitaria este próximo verano por el déficit de profesionales médicos.



Ha apuntado que la Junta tiene problemas para contratar a los 2.000 sanitarios que por la pandemia iniciaron la especialidad en septiembre, y no en junio, y que no pueden acceder a los contratos de la Junta.



"Necesitamos la ayuda del Ministerio que de momento no hemos conseguido", ha resumido el portavoz del Gobierno andaluz, que ha criticado que el Ministerio no haya ni convocado una intersectorial con este punto en el orden del día.



Ha apostado además por seguir dialogando y atender a todos los sindicatos, pero ha pedido la colaboración de todos, "especialmente del Gobierno de España", para poder materializar las contrataciones necesarias para cubrir todas las vacantes durante el verano.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es