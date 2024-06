Desarrollan una técnica más precisa que detecta la covid-19 incluso con poca carga viral

Investigadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria y de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife estudian una nueva técnica para detectar la covid-19 que cuenta con mayor precisión y localiza su presencia en el cuerpo humano incluso con menor carga viral.



Con esta técnica solo sería necesaria una fuente de calor para amplificar el genoma viral, lo que cambiaría el pH de la muestra y modificaría su color si existe presencia del virus, según ha expuesto este jueves la Consejería de Sanidad regional en un comunicado.



El objetivo es desarrollar un método preciso para la detección del material genético de la covid-19 mediante la preparación de un equipo mejorado para su uso tanto hospitalario como extrahospitalario.



Esta iniciativa cuenta con la financiación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mediante la línea de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno estatal, junto con la Unión Europea y la colaboración de Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canaria (FIISC).



La investigación corre a cargo de Esperanza Hernández-Carralero, perteneciente al grupo Inestabilidad genómica y cáncer, que coordina Félix Machín.



Hernández-Carralero estudia cómo esta técnica, conocida como RT-LAMP (por sus siglas en inglés), podría presentarse como un método más sensible que los actuales test de antígenos al ser capaz de detectar la presencia de virus aún cuando la carga viral no sea alta.



No requiere de un equipamiento tan costoso como los termocicladores necesarios para la realización de PCR en centros hospitalarios y se puede llevar a cabo con termobloques portátiles, que suelen encontrarse en cualquier laboratorio de análisis clínico.



Esto da la opción de hacerla en centros con un equipamiento más limitado y además, con unas instrucciones sencillas para realizarla en casa, también ofrece la posibilidad de emplearlo de forma extrahospitalaria.



Todos los proyectos de investigación enmarcados en el Programa Investigo en Canarias se desarrollan bajo la gestión directa de la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canaria y la dirección científica de los distintos investigadores principales.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es