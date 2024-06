El embajador de Palestina: España actúa coherente con sus principios; ojalá otros se sumen

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha destacado este jueves que, con su intervención en la demanda contra Israel del Tribunal Internacional de Justicia, España actúa "de una forma coherente con sus principios" y ha deseado que "ojalá otros se sumen".



En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la inauguración del Festival Intercultural Hispanoárabe Mediterráneo, organizado por Casa Mediterráneo de Alicante, el embajador ha afirmado que el Gobierno español afronta la situación en Palestina "de una forma muy satisfactoria", y ha añadido que espera "que siga en esta misma línea".



"España está actuando de una forma coherente con sus principios, con sus valores, que son los supuestos principios y valores de toda la humanidad", ha subrayado Abdel Wahed antes de añadir que "aquellos que se jactan de ser custodios de la democracia, de los derechos humanos y del Derecho Internacional tienen que actuar conforme a lo que anuncian y, lamentablemente, son pocos los que actúan conforme a sus principios y valores: España es uno de ellos".



En una comparecencia junto al director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, el embajador palestino ha insistido en que "este procedimiento no va en contra de nadie", sino únicamente "a favor de la defensa de la vida humana" en un contexto en el que "a pesar de todos los esfuerzos de diferentes actores, Israel sigue con la misma política de impunidad y con su genocidio, sin parar".



Abdel Wahed ha recordado que "hoy mismo hay otro episodio con un nuevo bombardeo contra un campo de refugiados en la Franja de Gaza con decenas de víctimas mortales" y ha enfatizado que "todos los esfuerzos que se han hecho han sido en vano porque, simplemente, Israel no hace caso a nadie", por lo que cree que es "el momento de que la comunidad internacional actúe con decisión y no le siga suplicando a Israel".



"Afortunadamente, hoy España se ha sumado al procedimiento que ha iniciado Sudáfrica sobre el genocidio ante la Corte Internacional de Justicia", una postura que ha querido "agradecer" expresamente, aunque ha agregado que "lamentablemente la muerte que sufre nuestro pueblo nos impide celebrarla como corresponde".



En referencia al reciente reconocimiento del Estado palestino, ha comentado que "lo que ha hecho España, junto con Irlanda, Eslovenia y Noruega, es una apuesta por la justicia y por la paz" .



Además, ha valorado "las enormes muestras de solidaridad que se han realizado los últimos ocho meses a lo largo y ancho y de todo el territorio español" y ha dicho que las autoridades palestinas han actuado siempre "de una forma totalmente respetuosa hacia nuestros amigos", sin "nunca forzar lo que hay que hacer porque cada país es independiente y soberano".



Ha lamentado que otros Estados sean "los que imponen, descalifican y los que insultan", pese a que desde octubre de 2023 alrededor de 130.000 gazatíes han resultado "heridos, mutilados, desaparecidos y asesinados", lo que representa el 6 por ciento de la población de la Franja de Gaza, una situación que el mundo ve "en vivo y en directo".



"Esto ha alarmado a la opinión pública, pero no a todos, porque hay algunos humanistas selectivos a los que les duele el sufrimiento de algunos y disfrutan con el de otros, que lloran la muerte de algunos y celebran la de otros y nosotros creemos que el sufrimiento de un ser humano es el sufrimiento de toda la humanidad", ha incidido.



El embajador Abdel Wahed también ha afeado que algunos países "se resistan a reconocer el Estado de Palestina y al mismo tiempo hablan de la solución de los dos estados" ya que, en su opinión, son "cínicos e hipócritas porque reconocen a uno y no al otro".

