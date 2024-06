Hamás dice que la propuesta de acuerdo israelí no recoge las posturas anunciadas por Biden

El grupo islamista palestino Hamás aseguró que la nueva propuesta de tregua israelí, anunciada el viernes pasado por el presidente estadounidense, Joe Biden, no recoge las posturas defendidas por el mandatario en su discurso sobre el fin de la guerra y la retirada de las tropas.



"Tras examinar el contenido del documento israelí, está claro que es un documento que no propone las bases correctas para el acuerdo requerido, ya que no garantiza un alto el fuego definitivo, sino uno temporal, y no vincula estrechamente las tres etapas estipuladas", indicó el grupo en un comunicado.



En su discurso del viernes, Biden aseguró que la propuesta, que caracterizó como una iniciativa de Israel, contempla tres fases en las que se sucederían varios intercambios de rehenes israelíes por presos palestinos mientras las tropas se retiran gradualmente del enclave y se pone en marcha un plan de reconstrucción.



Desde entonces, el Gobierno israelí ha insistido varias veces en que no aceptará poner fin a la guerra en Gaza hasta que no elimine por completo las capacidades militares y de gobierno del grupo islamista, e incluso el ala dura de la ultraderecha ha amenazado con abandonar la coalición si Israel acepta la propuesta anunciada por Biden al considerarla una concesión a Hamás.



En su comunicado, Hamás acusó a las autoridades israelíes de "destruir" los vínculos entre las diferentes etapas del acuerdo, de forma que una primera tregua temporal, en la que serían liberadas mujeres, ancianos y heridos, no llevaría al cese permanente de las hostilidades, sino a la reanudación del conflicto.



El grupo insistió además, como lleva haciendo las últimas semanas, en que está dispuesto a firmar un pacto que permita liberar a los rehenes israelíes en Gaza a cambio de presos palestinos en cárceles israelíes, siempre y cuando incluya el fin de guerra, la retirada de las tropas de Gaza, el retorno de los desplazados y la reconstrucción del enclave.



"No tiene ningún sentido un acuerdo que no incluya explícitamente un alto el fuego permanente", aseveró Hamás.



Según el anuncio de Biden, en la primera fase, de seis semanas, habría un alto el fuego completo, se retirarían las tropas israelíes de todas las áreas pobladas de Gaza y serían liberados varios rehenes, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la excarcelación de centenares de presos palestinos.



Pero durante esas seis semanas, Israel y Hamás deberían negociar los detalles de la segunda fase, que incluiría "el final permanente de las hostilidades", la liberación del resto de rehenes, incluidos soldados, y la retirada del Ejército israelí, mientras que la tercera fase contemplaría la reconstrucción del devastado enclave palestino.

