Ayoze solicita una plaza en la Eurocopa; Oyarzabal y Ferran desatan el debate

Un gran debut de Ayoze Pérez, autor del tanto que despertó a España del letargo antes de atropellar a Andorra con un buena segunda mitad en la que irrumpió Mikel Oyarzabal con un triplete y Ferran Torres con el broche, desatan el debate en el descarte ofensivo que debe realizar Luis de la Fuente para la Eurocopa 2024.



Un rival de una entidad menor, el calor, el miedo a lesionarse a pocos días de la Eurocopa. Lo que debía ser una fiesta del gol tardó en desatarse, un duelo que devuelva sensaciones a los que lo necesitaban o la oportunidad de ganarse la plaza antes de los tres descartes, se convirtió en el primer acto en un trago difícil de digerir que salvó Ayoze, y mejoró sensaciones en el segundo.



El buen estreno de Ayoze, para poner en la tesitura a Luis de la Fuente a la hora de elegir. Delantero diferente, de movilidad, buena asociación y pegada, evitó el sonrojo al descanso. Una España tan dominadora como falta de colmillo. Apenas tres disparos a puerta ante una Andorra que salió a defenderse, con línea de cinco en defensa, y no sufrió hasta que perdió el físico.



Aprovechó la cita De la Fuente para realizar pruebas en un once de meritorios. Solo tres de inicio con cara de titular -Grimaldo, Pedri y Morata-, y España añoró a futbolistas de su columna vertebral sin los que todo pierde sentido. La ausencia de Rodri al mando o el vértigo de los extremos Lamine Yamal y Nico Williams.



No escapó Morata de la preocupante dinámica con la que llegará con el brazalete de capitán a la Eurocopa. En fuera de juego las pocas ocasiones que pudo enganchar remates, uno a la red cuando España ya había abierto la lata. Era el premio a Ayoze, el jugador diferente que despertó a la grada del letargo. Encontró espacios cayendo a la izquierda y mostró su calidad en la zona donde se deciden los partidos.



A Pedri le costó entrar en escena. En su primera aparición, al fin, con De la Fuente. Ausente desde diciembre de 2022 por lesiones que frenaron su progresión. De menos a más en el partido con necesidad de ritmo y minutos. No había chutado a puerta España hasta que golpeó Ayoze a los 24 minutos. Recogiendo un cabezazo de Cubarsí, activo en el inicio de jugada y sin exigencia defensiva.



De espaldas a la portería rival, se giró Ayoze con un movimiento rápido y definió con calidad su estreno goleador para complicar la decisión de descarte arriba de De la Fuente. Asistiendo también en el segundo cuando España cambió de imagen tras la reanudación. Inventando la segunda clara antes del descanso con un buen pase atrás al disparo en semifallo de Aleix García.



Antes, la falta de tensión competitiva provocó el único disparo a puerta de Andorra, que quiso crecer desde la exigencia de un duelo ante un gran rival europeo. El error de Aleix, mediocentro sin Rodri ni Zubimendi, permitió a David Raya mostrar firmeza abajo ante el disparo cruzado de Ricard Fernández.



Obligada a cambiar el panorama y mejorar las sensaciones, España encontró soluciones en la segunda parte. Le pesó el partido, el paso de los minutos a Andorra que se fue hundiendo físicamente. La entrada de Jesús Navas y Cucurella aumentaron la profundidad de los laterales y Oyarzabal aportó la pegada que añora Morata. En 28 minutos firmó un triplete.



Aumentó el ritmo de juego y su verticalidad la selección española para que sus rivales no llegaran a la marca. Aparecieron los espacios y las ocasiones. Oyarzabal cabeceaba cerca del larguero su primera y se desquitaba con un toque de primeras de zurda a la asistencia de Ayoze.



Ya no había punto de retorno para Andorra que deseó que el final de partido llegase cuanto antes. España había comenzado a disfrutar, Pedri primero y posteriormente Fermín, dejando grandes sensaciones en su debut, encontraron líneas de pases a los movimientos al espacio.



Y los goles se sucedieron en cuanto Andorra tuvo la voluntad de adelantar su línea defensiva. Se lo regaló Ferran a Oyarzabal que cerraba su triplete más fugaz como profesional aprovechando un mal remate de Fermín que aparecía en todos los sitios. De nuevo encontrando el pase entre líneas para que Ferran en esta ocasión no fuese generosos y firmase su gol para instalar un buen quebradero de cabeza al seleccionador en el descarte ofensivo.



. Ficha técnica:



5 - España: David Raya, Marcos Llorente (Jesús Navas, m.46), Vivian, Cubarsí (Le Normand, m.46), Grimaldo (Cucurella, m.46), Aleix García (Zubimendi, m.67), Pedri (Fermín, m.62), Álex Baena, Ferran Torres, Ayoze Pérez y Morata (Oyarzabal, m.46).



0 - Andorra: Iker Álvarez (Gomes, m.62), San Nicolás, Txus Rubio, Max Llovera, Ian Olivera, Joan Cervós; Jesús Rubio (Clemente, m.79), Guillén (Vieira, m.84), Marc Vales (Eric Vales, m.46), Marc García (Gomes, m.79); y Ricard Fernández (Pujol, m.84).



Goles: 1-0, m.24: Ayoze. 2-0, m.53: Oyarzabal. 3-0, m.66: Oyarzabal. 4-0, m.73: Oyarzabal. 81, m.81: Ferran Torres.



Árbitro: Gustavo Correia (Portugal).



Incidencias: encuentro amistoso disputado en el Nuevo Vivero de Badajoz ante 14.300 espectadores.

