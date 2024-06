Javier Tebas insta a una acción conjunta contra el racismo en el deporte

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reclamó unidad de acción y de criterio en la lucha contra el racismo, durante su participación en la jornada 'Luchando contra el discurso del odio en el Deporte' celebrada en el Congreso de los Diputados, enmarcada en un proyecto europeo impulsado por el Consejo de Europa y cofinanciado por la Unión Europea en Italia, Francia, Alemania, Grecia, Montenegro y España.

Este proyecto diseñará las bases de la futura Estrategia contra el Discurso de Odio en el Deporte y el Plan de Acción 2024-2026, con colaboración público-privada, y la puesta en marcha de una campaña de comunicación europea bajo el eslogan #SportlSRespect. Todo ello con el objetivo final de prevenir y combatir la violencia en el deporte.

Durante su intervención, Tebas destacó que “en 2013 empezó en LaLiga nuestro trabajo contra el odio. Hemos avanzado y seguiremos. Lideramos diferentes proyectos de prevención y concienciación; para empleados, jugadores, fans o el fútbol base. Además, denunciamos y colaboramos con todas las instituciones”.

El presidente de la patronal del fútbol español no eludió el papel del organismo a la hora de luchar contra el racismo, ya que considera “que tiene la responsabilidad de que no se produzcan discursos de odio entre espectadores, aficionados, jugadores o entrenadores”. Además, enfatizó que “debemos actuar con la máxima contundencia, dentro de nuestras competencias que, por desgracia, son limitadas”.

De la misma forma, Tebas señaló que LaLiga dispone de una estrategia “que engloba los equipos de comunicación, el equipo legal, el tecnológico y las relaciones institucionales”. En el plano comunicativo, el dirigente indicó que se trabaja de manera “interna y externa”, con acciones como “comunicaciones y formaciones especiales de lo que suponen los gritos de odio e intolerancia para jugadores, cuerpos técnicos, directivos y otras personas dentro del fútbol”, pero que también trabajan de cerca con asociaciones como Aficiones Unidas, la organización de aficionados del fútbol más importante de España, a la que “se le especifica también cuáles son las conductas que se deben evitar e indicamos que a lo que se viene al estadio es a animar a los equipos y no a insultar a nadie”.

En el ámbito legal, Tebas afirmó que “LaLiga está personada como acusación particular en las 34 denuncias que se han interpuesto y se persona también en otros deportes en aquellos casos que puedan relacionarse con discurso de odio”. El dirigente también remarcó que “es muy importante en este tema unificar el tema de lo que son gritos racistas u homófobos, porque a veces nos hemos sentido frustrados al encontrarnos con opiniones diversas de fiscales o jueces, ya que algún gesto no se ha considerado racista, pero nosotros sí lo hacemos. Por eso debemos unificar criterios”.

En cuanto a la tecnología, es un ámbito en el que Tebas cree que “se ha avanzado con las cámaras que controlan a los aficionados en los estadios”, dado que “ahora son de mejor calidad y mayor resolución”, lo que permite una mejor identificación de autores de gritos racistas o de odio, como publica Servimedia.

El presidente de LaLiga también aprovechó para poner el foco en la importancia de la colaboración institucional. Como ejemplo, destacó el trabajo con el Consejo Superior de Deportes, con el que “existe una relación cercana”.

Tebas también aseguró que “tenemos plena concienciación del problema que tenemos y que no nos escondemos, y lo vamos a trabajar. Sabemos que, aunque nunca lo solucionaremos al 100%, siempre vamos a poder disminuirlo”.

Y terminó sus palabras lanzando un mensaje hacia la unidad: “Necesitamos mayor colaboración con otras instituciones deportivas. En este tema, nos falta unidad de acción entre instituciones, porque estamos bastante dispersos. No nos basta sólo desde LaLiga luchar desde los estadios y en los partidos; no nos basta sólo luchar en el ámbito de los juzgados. Creemos que debemos dar un paso más adelante y vamos a trabajar para que esa máquina de cuentas en las redes sociales que profieren insultos racistas y homófobos, que no son censuradas, puedan cerrarse”.

En este sentido, Tebas se refirió a una herramienta que la patronal puso en marcha esta última temporada llamada Mood, con la que se activa una escucha en redes sociales, y “donde todas las semanas detectamos cuál es volumen de insultos y comportamientos racistas y homófobos” relacionados con el fútbol y LaLiga.

