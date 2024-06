Pisarello pide "recoser heridas" entre Sumar y Podemos tras las europeas

El diputado de los Comunes en el Congreso de los Diputados Gerardo Pisarello ha pedido "recoser heridas" entre Sumar y Podemos tras las elecciones europeas, ya que prácticamente no ve que haya "diferencias programáticas" entre ambas formaciones.



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Gerardo Pisarello se ha mostrado partidario de trabajar por "la unidad" del espacio que está a la izquierda del PSOE, algo que no solo implica a Sumar y Podemos, ha dicho, sino también, en Cataluña, a las relaciones con ERC y la CUP.



Sobre las divergencias entre Sumar y Podemos, Pisarello ha afirmado que a él no le sacarán "una declaración contra compañeros amados", y que él es partidario de "recoser heridas" a partir del lunes, una vez se hayan celebrado las elecciones europeas en las que ambos partidos concurren con listas distintas.



Ha asegurado, en este sentido, que "las diferencias programáticas prácticamente no están", al margen del hecho de que Podemos haya quedado fuera del Gobierno.



Después de admitir sobre la campaña electoral que a él no le gusta que Sumar "envíe a la mierda" a la derecha y extrema derecha, Pisarello se ha referido a las negociaciones que tienen lugar en Cataluña de cara a la investidura.



Ha expresado, sobre esta cuestión, su deseo de que "haya un Govern lo más progresista posible" y que "todas las negociaciones vayan en esta dirección", pero también ha lamentado que el PSC liderado por Salvador Illa esté inmerso "en una fase social-liberal con políticas conservadoras".



"Me gustaría que el PSC esté a la altura de sus votantes de Nou Barris (distrito obrero de Barcelona) y no de los poderes fácticos", ha señalado Pisarello, que ha abogado por "presionar" a este partido para que gire hacia la izquierda.



"Yo escucho a Illa hablar más de Jordi Pujol que de Pasqual Maragall y a mí me gustaría que hablarse más de este último", ha apuntado Gerardo Pisarello, refiriéndose a estos dos expresidentes de la Generalitat.



Sobre el apoyo de los comunes a una investidura de Illa, Pisarello ha indicado que "primero tiene que explicar lo que hará, cuál es su programa", y se ha mostrado partidario de que su partido "mantenga su posición" de rechazo a macroproyectos como el de Hard Rock.



Respecto a la citación judicial recibida por Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que "hay una operación muy clara" orquestada entre una "organización falangista" como Manos Limpias y "un juez con poca imparcialidad".



Según Pisarello, que "haya jueces repartiendo guías para que la ley de amnistía no se aplique denota que tenemos un problema" y ha pedido al PSOE y a los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez aprobar "reformas" para democratizar el poder judicial y desbloquear la renovación del CGPJ.

