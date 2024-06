El Manchester City demanda a la Premier League por la norma contra el dopaje financiero

El Manchester City ha emprendido acciones legales contra la Premier League por la norma que regula las transacciones entre clubes y empresas del mismo dueño, como es el caso del City con Emiratos Árabes Unidos.



Según el diario británico "The Times", el City ha demandado a la Premier League por lo que considera "una injusticia" y una "discriminación" y le reclama los beneficios perdidos en los últimos años por esta medida.



Aproximadamente un tercio de los patrocinadores del Manchester City, incluyendo, por ejemplo, Etihad, que da nombre al estadio y es el espónsor principal de la camiseta, proceden de Emiratos Árabes, el país que controla el club desde que lo compró en 2008.



La normativa actual implica que, para que un club llegue a un acuerdo con una empresa de su mismo dueño, el pacto tiene que pasar por una comisión independiente que determine que es al precio de mercado, para que no se incurra en dopaje financiero.



Esa regla entró en vigor en diciembre de 2021 cuando el Newcastle United fue comprado por Arabia Saudí. Por entonces, en la votación de la Premier League, que establece que son necesarios catorce votos para que una iniciativa salga adelante, el City se abstuvo y el Newcastle votó en contra.



En caso de que se elimine esta norma, los clubes podrán valorar en la cantidad que ellos quieran los acuerdos con empresas propias.



Esta acción legal llega un año y cuatro meses después de que la Premier League acusara al Manchester City de 115 irregularidades financieras cometidas entre 2009 y 2018, lo que el club rebate.



Aún no hay fecha exacta para que se conozcan las sanciones, en caso de que el club sea considerado culpable, pero el juicio debería empezar este otoño y los resultados, que podrían incluir pérdida de puntos e incluso el descenso, se podrían determinar en el verano de 2025.

