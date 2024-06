Supleméntate

Según los endocrinos, hay suplementos que literalmente nos mejoran la vida. Hay muchos, pero el top cinco que hará que lo consigamos son estos:

- B12: esta vitamina es recomendada para las personas que no toman carne o pescado o que las toman pero, debido a la nutrición de los animales y el hábitat, ya no aportan la suficiente. La B12 se produce por las bacterias que fermentan la tierra y los animales tradicionalmente eran fuente de la misma porque tomaban pienso de la tierra y tú lo ingerías. La ausencia de esta vitamina puede producir un déficit con consecuencias irreversibles, una de ellas es la alteración medular, que hace que andes inestable y pierdas la sensibilidad a la temperatura y al dolor en tus fibras nerviosas, perdiendo la percepción. La B12 es necesaria para la salud neurológica, para un adecuado metabolismo de proteínas, grasas e hidratos de carbono para una adecuada síntesis de los glóbulos rojos.

- Magnesio: interviene en 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo y sirve para dormir. En este sentido actúa, en dos vías: es un ingrediente que necesitan tus neuronas para producir por un lado la gaba, que es un neurotransmisor relajante, y por otro lado para producir serotonina, que es un neurotransmisor de la relajación, y la melatonina, la hormona del sueño. Por otra parte, hay un tipo de magnesio, el glicinado, que es el magnesio unido a un aminoácido que se llama glicina que permite que absorba mejor el magnesio y no produzca diarrea. Por ello, la endocrinóloga Isabel Viña te recomienda el glicinado con aminoácidos, como el ácido malico o lactato. Además de dormir, se necesita para una correcta relajación muscular. Antes, la principal fuente de magnesio eran las aguas, hoy con la contaminación no tanto, y en la alimentación podemos encontrarlo en lácteos, crustáceos, ostras y gambas. El magnesio se necesita para absorver, transportar y activar la vitamina D.

-Vitamina D: se encuentra en pocos alimentos y en el astro rey, el sol, pero debido a la contaminación ya no es tampoco como antes.

-Omega 3: es muy recomendable para tod@s pero concretamente en niños pequeños, embarazadas y ancianos. El omega 3 se encuentra en el pescado azul pero debido a las piscifactorías, al alto contenido que se ha hallado de mercurio, entre otros, mejor es tomarlo suplementado. La recomendación de la endocrinóloga es en un envase opaco, porque el omega 3 es muy susceptible a la oxidación. Entre sus propiedades principales: es antiinflamatorio, mejora la composición corporal, la síntesis de proteínas, reduce el riesgo de deterioro cognitivo, mejora los triglicéridos y el metabolismo hepático.

- Coenzima Q10: es una pseudo vitamina que no se encuentra en los vegetales y sí en carne y pescado. Permite transferir electrones en la cadena respiratoria y que tus células respiren y, por tanto, que puedan funcionar mejor. Va a evitar dolores musculares, enrojecimiento de las orejas, problemas hepáticos… No hay límite máximo en la ingesta a tomar y no hay contraindicación porque está naturalmente en el cuerpo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es