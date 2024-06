Anabel Pantoja, embarazada de 4 meses: "Cumplo el sueño de tener una familia"

Inesperado bombazo el que protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' -que ha adelantado un día su salida a los kioskos- este martes: ¡Anabel Pantoja está embarazada! Presumiendo de barriguita, la sobrina de Isabel Pantoja anuncia pletórica que está en el cuarto mes de embarazo y que será en invierno cuando se convertirá en madre por primera vez. "Cumplo el sueño de tener una familia" confiesa muy emocionada, revelando que tanto su novio David Rodríguez como ella están muy emociondos con su futura paternidad.

La pareja, que acaba de celebrar un año de relación, llevaba tiempo "buscando el bebé". Y como desvela en la exclusiva, en octubre del año pasado se quedó embarazada pero "no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo". "Un palo", en sus propias palabras, que hizo que en esta ocasión decisiesen esperar "los meses de seguridad". "Tenía miedo, no quieres ilusionarte por si no sale bien, pero el doctor me ha dicho que está todo perfecto y estoy mucho más tranquila" confiesa.

Por el momento, como relata, ha engordado solo dos kilos y está teniendo un embarazo muy bueno; tanto, que se le olvida que está embarazada y está llevando una vida completamente normal, incluyendo numerosos viajes por motivos de trabajo. Y es que a pesar de su estado de 'buena esperanza', el objetivo de Anabel es cumplir con sus compromisos profesionales -como influencer y en el programa 'TardeAR', donde cuenta con su propia sección- y seguir al pie del cañón hasta después de verano.

Feliz, la prima de Kiko Rivera afirma que este bebé "es el mayor acto de amor que nos hemos dado David y yo". Sin planes de boda, la pareja pone el broche de oro tras un año de discreto noviazgo en el que han superado varias dificultades: un inicio convulso por lo reciente de su ruptura con Yulen Pereira -ya que cuando conoció al fisioterapeuta en la gira por EEUU de Isabel Pantoja todavía estaba con el esgrimista-; una historia de amor a distancia porque ella vive a caballo entre Canarias, Madrid y Sevilla y él tiene su trabajo en Córdoba (aunque hace varios meses comenzó a trabajar también en Las Palmas dos días a la semana apostándolo todo por Anabel); y los rumores que recientemente lanzó el programa 'Fiesta' de que David podría haberle sido desleal a la influencer. Algo que ni siquiera se molestaron en negar y que no ha afectado a su felicidad en absoluto.

Una noticia la de su futura maternidad que ya conocen su familia y amigos más cercanos. La reacción de la cantante de 'Marinero de luces' cuando su sobrina del alma se lo contó fue "muy bonita, se emocionó". Como desvela en 'Lecturas', se lo contó a sus tíos Isabel y Agustín Pantoja en el concierto de Madrid el pasado abril. "Ella se emocionó, se alegró, me abrazaron. Ella es muy niñera" asegura.

También se lo contó personalmente a Kiko Rivera y a Irene Rosales durante su reencuentro en el festival Desalia de Ron Barceló hace apenas dos semanas en Canarias. Y, dejando claro que su relación es buena y siempre lo ha sido, relata que su primo le dio un gran abrazo.

Pero sin duda la más emocionada al conocer su futura maternidad ha sido Belén Esteban, que ya le ha dicho que a ese niño no le "va a faltar de nada" y que ella será quien le regale el carrito.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es