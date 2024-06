El Unicaja, a por la gesta de forzar el quinto encuentro

El Unicaja, que se situó con un 2-0 adverso en su semifinal por el título de la Liga Endesa con dos sorprendentes derrotas seguidas en su cancha ante el UCAM Murcia, buscará este lunes (20.30 horas) la gesta de forzar el quinto partido, que se jugaría el miércoles día 5 en el Martín Carpena de Málaga, tras ganar el sábado el tercero de la eliminatoria (66-74).



Los malagueños, que acabaron primeros de la liga regular, siguen vivos en la semifinal por el título después del varapalo sufrido en los dos primeros duelos de la eliminatoria, y más aún al ser ambos en casa, por 79-88 y 83-101 frente al cuadro murciano.



Ahora, el conjunto cajista tendrá este lunes, de nuevo en el Palacio de los Deportes de Murcia, la oportunidad de continuar en la competición y forzar el quinto encuentro o irse de vacaciones.



El Unicaja viajó a la capital murciana con la presión de jugarse una final en el tercer encuentro de la serie, aunque mostró un talante mental totalmente diferente, una situación que quiere repetir ahora en el cuarto. No obstante, los pupilos de Ibon Navarro también deberán cambiar algunos conceptos del juego si quieren regresar a Málaga con alguna opción.



El favorito sigue siendo el UCAM Murcia, que juega en casa y además tiene un colchón importante, incluso hasta dos posibilidades para disputar la primera final por el título de la Liga Endesa ACB de su historia.



El encuentro del pasado sábado fue el séptimo que disputaron ambos equipos en lo que va de temporada, con cinco triunfos cajistas frente a dos del conjunto murciano, y por el momento son tres victorias del Unicaja como visitante en la pista del UCAM Murcia.



La guerra psicológica y táctica continuará en este cuarto choque que puede ser decisivo entre ambos entrenadores, Sito Alonso por el conjunto universitario e Ibon Navarro por el malagueño.



Aún así, el Unicaja apenas tiene margen de error, si bien tiene experiencia a lo largo de su historia en conseguir resultados positivos cuando lo tenía todo en contra o en circunstancias nunca vistas, al ser el único club en la fase por el título en remontar un 0-2 en contra, una proeza que consiguió en los cuartos de final de la temporada 2004-05 ante el Etosa Alicante.



En aquella ocasión el formato era diferente, a pesar de ser una eliminatoria al mejor de cinco partidos, ya que se iba alternando la condición de local de los equipos y cada vez se jugaba en el pabellón de uno. Entonces, el cuadro alicantino ganó los dos primeros, en Málaga y en su pabellón, pero después los cajistas remontaron con tres victorias seguidas, dos en casa y una fuera.



Ibon Navarro se ha mostrado muy cauto, sabedor de que van por debajo en la eliminatoria, y afirmó que el cuarto encuentro no tendrá nada que ver con el del sábado. "No podemos pensar en ganar dos, porque la montaña es muy alta. Hemos quitado una piedra, pero todavía quedan piedras muy grandes. El lunes va a ser mucho más difícil, mucho más difícil", dijo.



Además, los servicios médicos del club malagueño tienen que evaluar el estado físico del escolta estadounidense Tyson Cárter, quien en el segundo encuentro recibió un fuerte golpe en un muslo.

