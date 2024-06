“Somos leales a lo acordado con IU, pero no vamos a permitir que nos intente ningunear”

Un año después del 28M, Víctor Mora considera que ha llegado el momento de “decir las cosas claras”. El teniente de alcaldesa y líder local del PSOE reclama a Carmen Álvarez la misma “lealtad” mostrada por el PSOE como socio de Gobierno ante las declaraciones de IU que acusan a los socialistas de problemas en la gestión, y reclama más trabajo y compromiso para iniciar ya la tramitación de los presupuestos, sobre los que no tiene noticia desde hace un mes y medio. “IU no se ha quitado el chip de la oposición”, lamenta, y advierte de que “no vamos a permitir que se nos intente ningunear”.

Un año después del 28M, tras perder la Alcaldía, el PSOE sigue, no obstante, en el Gobierno municipal. ¿Qué balance hace de estos primeros meses de mandato?

–Sinceramente tenía muchas más esperanzas puestas en este primer año de Gobierno, un Gobierno en mayoría con catorce concejales, porque veníamos de estar gobernando en minoría. Eso es lo que siento y lo que sienten los compañeros del grupo municipal socialista y también el PSOE. Entendemos que hace falta más lealtad y más compromiso con los socios de Gobierno, en un pacto con un número de concejales igualado. IU no se ha quitado el chip de la oposición, no está en la gestión de Gobierno. En lugar de remar para que Sanlúcar avance, están continuamente mirando de reojo lo que se hace desde el PSOE. Entiendo que eso les hace perder tiempo en vigilar al PSOE y lo que hacemos, que en gestionar la ciudad. Y eso se ha notado.

En las últimas semanas, es tónica habitual que la alcaldesa impute a los delegados municipales socialistas la responsabilidad de algunos problemas de gestión y, más concretamente en el último Pleno, en cuestiones como Personal, Tráfico o las instalaciones deportivas. ¿Tiene razón Carmen Álvarez?

–En cuanto a lo de culpabilizar y echar balones fuera, hemos sido durante un año muy respetuosos, muy leales. Nosotros sí somos personas que entendemos así la política, pero ya es momento de decir las cosas claras. Pese a esa lealtad y ese respeto que entendemos que hay que tenerle a la figura de la alcaldesa, aquí hay dos partidos en un Gobierno de siete concejales y siete concejales y en el que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y es que, hasta en el último Pleno, el PP tenía que decir que eso de culpabilizar al PSOE cuando, por poner un ejemplo, se decía que la biblioteca no abría por las tardes y se intentara responsabilizar al delegado de Personal, cuando es una cuestión directa de la delegación de Cultura (que gestiona IU), mostrando una noticia en la que IU pedía anteriormente la dimisión del delegado de Cultura por la misma cuestión… Cada uno tiene que ser responsable, asumir y gestionar las delegaciones que lleva, y, sobre todo, hay que tener respeto y lealtad a los socios de Gobierno, como nosotros hemos hecho durante todo este año. Ya es momento de que, si no encontramos esa lealtad en ese pacto de Gobierno, tendremos que empezar a decir claramente y con transparencia a la ciudadanía, la realidad del día a día de la gestión municipal.

También ha habido un cruce de declaraciones en los últimos días en torno al presupuesto, ¿por qué todavía no se ha comenzado la tramitación?

–Es poco entendible que, con catorce concejales, no haya a día de hoy un presupuesto. Ya hace más de un mes y medio, el PSOE entregó sus partidas presupuestarias, con una subida en algunos casos del IPC y, en otros casos, priorizando los proyectos recogidos en ese pacto de Gobierno. Nos dicen que se ha sobrepasado en muchos millones el presupuesto de todas las delegaciones, de PSOE e IU, pero no hemos vuelto a tener una reunión desde hace mes y medio que presentamos la propuesta, para ver en qué se ha pasado, porque nuestros presupuestos son bastante coherentes. Pero habrá que sentarse y gestionarlos. Que hay que priorizar la limpieza y las mejoras en las calles, es evidente. Pero, sobre todo, hay que gestionar. No tiene sentido estar anclado en el discurso de que no hay presupuesto y liquidáramos el otro día las cuentas del año 2023 con un superávit de cinco millones de euros, y que las partidas en Limpieza e Infraestructuras no se hubieran agotado. No es sólo tener presupuestos, sino, sobre todo, gestionarlo y gestionarlo bien. Para eso es necesario mucho trabajo. La experiencia que tiene el grupo socialista no se está aprovechando. La poca experiencia requiere mucho más trabajo, más sacrificio, más horas en la calle y más conocer el funcionamiento de la Administración.

Hace falta más compromiso con los socios de Gobierno; IU no se ha quitado el chip de la oposición”

Pero, ¿hay discrepancias en torno a las prioridades en los presupuestos entre los socios de Gobierno?

–Claro que estamos de acuerdo en que hay que mejorar la situación de la ciudad, la limpieza, etc, pero a la vez hay que generar empleo, mejorar las inversiones, etc. Si Sanlúcar ha crecido por la promoción que se le ha hecho y que tiene más posibilidades de seguir creciendo, a los inversores hay que darles oportunidades para que abran más hoteles, el parking que estaba previsto que se hiciera en Bajo de Guía, hemos vuelto a tener una reunión para retomarlo, porque inversores que van a invertir siete millones de euros, y leen voces del Gobierno con mensajes como que el turismo hay que frenarlo, que Sanlúcar es un comedero y que ya está bien de que venga gente… pues evidentemente, piensan en llevarse esos millones a otras ciudades. Por eso hay que saber combinarlo todo, salir de la crítica de Facebook, pasear más y salir a la calle, para ver también que son muchos los niños y niñas que practican deporte y hay una enorme carencia de instalaciones deportivas en la ciudad, por ejemplo, que es una de nuestras demandas para los presupuestos.

¿Comparten PSOE e IU un modelo de ciudad?

–Hubo varios motivos por los que decidimos llegar a un acuerdo de Gobierno. En primer lugar, porque hay un pacto a nivel nacional en el que las fuerzas progresistas se unen para impedir gobiernos de derecha. En segundo lugar, porque lo hicimos en torno a un programa y una serie de actuaciones que prácticamente el PSOE incluía todas. Recuerdo el día de la toma de posesión de la alcaldesa, cuando se leyó todo el programa electoral del PSOE y recibía el aplauso de todo el público, por lo que gustó bastante y es sobre ese programa sobre lo que estamos trabajando, en que se cumpla ese programa. Y, en tercer lugar, porque habíamos dejado a Sanlúcar, después de tantos años de crisis, de tener una deuda de 108 millones de euros, hemos dejado un Ayuntamiento saneado y era el momento de recoger los frutos, con las mejores tasas de desempleo de los últimos 20 años, habíamos conseguido poner a Sanlúcar de una manera muy positiva en todos los medios de comunicación provinciales, regionales, nacionales e incluso internacionales. Y en ese momento de crecimiento, entendíamos que teníamos que tener un Gobierno mayoritario, que tuviera la fuerza suficiente, para que ahora que habíamos despegado, no perder ningún tren. De ahí que pusiéramos a ‘Sanlúcar, lo primero’ pese a las diferencias que habíamos tenido durante tantos años con IU. Anteponíamos a esas diferencias un pacto de Gobierno y un programa en el que había muchas medidas y actuaciones muy importantes para la ciudad y que se tenían que desarrollar y, sobre todo, que Sanlúcar siguiera creciendo y recoger ahora los frutos de todos los años que habíamos tenido que sufrir por la situación económica.

¿Por dónde debe discurrir el mandato en este sentido?

–La clave, la prioridad para el PSOE ha sido, es y va a seguir siendo Sanlúcar. Este mandato es clave para continuar con la senda de crecimiento que Sanlúcar ha venido registrando en los últimos años. Somos una ciudad que crece, con un potencial enorme, y desde el PSOE nuestro trabajo y compromiso diario está en no dejar desaprovechar ninguna oportunidad para la ciudad. Esos motivos sustentan el pacto de Gobierno que firmamos hace un año con IU y son por los que seguimos trabajando con las mismas ganas e ilusión que el primer día a pesar de todas las dificultades que estamos encontrando. Ahora que la economía, como demuestran los informes municipales, comienza a despegar, que nos va a permitir tener más liquidez para hacer inversiones, es el momento de buscar soluciones. A veces no todo es dinero o falta de presupuesto, porque también nos encontramos con empresarios, colectivos, dispuestos a ayudar y a arrimar el hombro para sacar adelante los proyectos. Y con eso es con lo que debemos quedarnos por encima de las críticas y las piedras en el camino. Estamos trabajando en un nuevo Plan de Ordenación Urbanística (PGOU), que para nosotros es vital, y con el que queremos contar con toda la ciudadanía, para que entre todo, diseñemos la ciudad que queremos ofrecer soluciones en materia de vivienda, pero también acorde a un modelo de ciudad que tiene en el potencial turístico de Sanlúcar un pilar clave para las inversiones, materia también en la que hemos avanzado este año con la elaboración de un plan igualmente participativo para que empresarios, hosteleros y colectivos se impliquen en el modelo turístico que queremos para Sanlúcar. Desde Urbanismo, estamos trabajando también en un estudio sobre la vivienda en Sanlúcar, uno de los temas que se tratará en las mesas de turismo que forman parte del estudio para debatir y planificar. Estamos muy satisfechos también por los pasos dados con la nueva delegación de Discapacidad, llevando a cabo medidas para que las personas discapacitadas encuentren en este Ayuntamiento un aliado que mejora su día a día, en estrecha relación con la delegación de Movilidad. En materia deportiva, seguir mejorando las instalaciones deportivas y buscar los recursos necesarios para ofrecer a los niños y niñas de Sanlúcar espacios para practicar deporte y también un estadio a la altura de un club como el Sanluqueño, en 1ª REF. La formación de nuestros jóvenes, ofrecer recursos a los desempleados - que aunque estamos en las cifras más bajas de paro de los últimos 20 años es un tema que nos preocupa-, y también mejorar nuestras fiestas, como la Feria de la Manzanilla, que ahora estamos celebrando, son algunos de los proyectos en los que estamos centrados desde nuestras áreas de Gobierno.

En un Gobierno de 7 y 7 concejales hay que saber dialogar y acordar, el ordeno y mando no tiene recorrido”

Dicho esto, ¿cómo valora el pacto de Gobierno?

–Como le dije anteriormente, el programa electoral del PSOE sustenta las raíces de ese pacto. Nosotros tenemos el rumbo muy establecido y contamos con la experiencia y el trabajo demostrado en los últimos años. Eso no quiere decir que no haya cosas que puedan hacerse mejor, por supuesto. La crítica constructiva siempre es bien recibida, pero lo que no estamos dispuestos es a tolerar es que se pierdan los objetivos por los que las fuerzas de izquierdas nos pusimos de acuerdo para gobernar esta ciudad. Desde el PSOE somos leales a lo acordado, pero no vamos a permitir que se nos intente ningunear. La prioridad, como le dije, es Sanlúcar, y yo trabajo a diario convencido en que podemos recuperar ese espíritu que hemos tenido en los últimos años, de sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, y de ver los aspectos positivos por encima de todo. Para eso, se necesita por ambas partes respecto, compromiso y lealtad. Es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. En un gobierno de 7 y 7 concejales hay que saber dialogar y acordar. El ordeno y mando tiene poco recorrido.

El PP ha denunciado que el Ayuntamiento ha dejado correr varias ayudas de todas las administraciones, Diputación, Junta y Gobierno. ¿Es así?

–Como diputado provincial, venimos denunciando desde el PSOE cómo los presupuestos de Diputación no se están haciendo de manera igualitaria, como se hacía con el Gobierno socialista y yo mismo era diputado de Hacienda, cuando todos los municipios recibían ayudas y todos los municipios podían llevar a cabo programas. Por poner un ejemplo, el Invierte, que recibíamos dinero en función de la población. Ahora parece que va a haber un nuevo Invierte pero se ha perdido un año completo, el año 2023, en el que se han dado subvenciones de manera directa por parte del Partido Popular a los municipios gobernados por ellos o por sus socios de Gobierno de La Línea. Eso ha sido así de evidente y lo hemos denunciado. Pero es verdad que hay que salir mucho más del despacho.

“La experiencia del PSOE no se está aprovechando, hace falta más calle y conocer la Administración”

¿Cree, como el PP, que falta interlocución de la alcaldesa con estas administraciones?

–Nosotros en nuestro primer año, visitamos muchísimas veces los ministerios, la Junta de Andalucía, la Diputación, los bancos… porque nos encontramos un Ayuntamiento en ruinas y solo con mucho trabajo y llamando a todas las puertas, visitando todas las administraciones, y saliendo del despacho y del balcón del Ayuntamiento es como se pueden conseguir más inversiones para Sanlúcar.

Por último, ¿qué percibe entre los sanluqueños respecto a la acción de este Gobierno local?

–Lo que le comentaba anteriormente sobre la falta de gestión es la sensación que me encuentro en la calle y que me trasladan los ciudadanos. Aún me paran por la calle con esa primera propuesta que hicimos de pacto, para que fueran dos años de Alcaldía para cada partido, y los ciudadanos lo que me trasladan es que cuándo vuelve el PSOE a la Alcaldía. Les aclaro que no era así, que no son dos años y dos años, sino que será dentro de tres cuando volvamos a la Alcaldía. Y son personas que han votado al PSOE pero también a IU o al PP, porque entendían que podía darse un cambio que mejorara la ciudad, pero están viendo que ya tuvimos una gestión nefasta en lo económico que nos ha costado al PSOE recuperar durante todos estos años, y que todo aquello que se proponía en la oposición, lo que se veía tan fácil, como municipalizar todos los servicios. Fijaos lo que estamos pasando ahora con los notificadores del Ayuntamiento, que todos los grupos municipales con excepción de IU, todos los sindicatos de Ayuntamiento y empresas están de acuerdo y se está en el ordeno y mando, sin darse cuenta que no hay una mayoría absoluta para tomar esa decisión. Y pongo como ejemplos la mejoría del estado de la ciudad, las mejoras en los servicios municipales, la construcción de viviendas… no era tan fácil. Cuando desde la oposición se hacen promesas y se ponen las expectativas tan altas, provoca que ahora haya muchas personas defraudadas. De ahí que nosotros sigamos trabajando, con la prioridad de que Sanlúcar es lo primero, y con la lealtad que caracteriza al PSOE, un partido serio, firme y de Gobierno y con el objetivo puesto en recuperar Sanlúcar. Hemos visto cómo han tenido que pasar 20 años para sanear las cuentas del desastre que provocó el PP en el Ayuntamiento y ahora no estamos dispuestos a dejar pasar ninguna oportunidad. Sanlúcar necesita un Gobierno fuerte, pero creo que ha quedado demostrado en este año que Sanlúcar necesita un Gobierno fuerte con una mayoría del PSOE.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es