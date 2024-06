El Unicaja, mejor desde el comienzo, sigue vivo y fuerza el cuarto partido

El Unicaja Málaga, siendo superior desde el arranque, forzó el cuarto partido de la semifinal de la Liga Endesa que el enfrenta al UCAM Murcia al ganar por 66-74 en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura, donde los granas dejaron escapar su primera posibilidad para acceder a la que sería la primera final en sus 26 temporadas en la élite. Ese cuarto encuentro tendrá lugar el lunes en el mismo escenario.



Dos tremendos parciales -el 0-15 de salida y un 2-15 cuando el rival apretaba en el tercer cuarto- resultaron letales a favor del conjunto andaluz, que llegaba a Murcia con el agua al cuello y tomó aire en su pelea por ser finalista tras haberse visto sorprendido en los dos encuentros disputados en el José María Martín Carpena (79-88 y 83-101).



Lo que había en juego era mucho para ambos contendientes y el que tenía la presión para, siendo favorito, no caer eliminado era el cuadro cajista, que comenzó muchísimo más entonado. La prueba de ello fue que mandaba por 0-15 tras cuatro minutos y medio. Ni siquiera un tiempo muerto pedido por Sito Alonso paró la sangría en contra de los de casa con Dylan Osetkowski campando a sus anchas -ocho puntos suyos en el periodo inicial-.



Dustin Sleva, con un triple, inauguró el marcador del UCAM CB pero los malagueños siguieron a lo suyo (3-19). Esa sobresaliente diferencia la mantuvieron los de Ibon Navarro al término del primer cuarto (9-25) y la ampliaron en el comienzo del segundo (9-27).



El aro se le seguía haciendo pequeño a los granas hasta que Howard Sant-Roos, Jonah Radebaugh y Troy Caupain, con tres triples seguidos, hicieron cambiar la tendencia. Un parcial de 13-2 motivó que se redujera la diferencia a siete puntos (22-29). Volvía a haber partido.



Sin embargo, de nuevo Osetkowski y Yankuba Sima emergieron con fuerza en el choque y ocho puntos entre ambos propiciaron un parcial que ponía las cosas casi donde estaban. La primera parte concluyó con un 24-39 que mostraba la superioridad de los visitantes acumulada de los diez minutos iniciales. No en vano, el segundo cuarto se lo llevó el UCAM CB por 15-14.



Esa ventaja llegó desde el acierto o el desacierto, según se mire, y también en el plano físico -17 rebotes murcianos en la primera parte por los 32 de los malagueños, 35-51 al final-. Teniéndolo presente el cuadro universitario apretó desde el inicio del segundo tiempo. Un triple y un 2+1 de Sleva y un mate de Yannis Morin hicieron creer a los locales en la posibilidad de remontar (32-39 con un 8-0 en apenas dos minutos).



La reacción del Unicaja no se hizo esperar y fue demoledora. Un 2-15, con Kendrick Perry entrando en carburación, dio aire a los de Ibon Navarro hasta el punto de dejar el choque casi sentenciado (34-54 superado el ecuador del tercer periodo).



Que esta historia es una serie y que el siguiente episodio sería dos días después tuvo su reflejo en los siguientes instantes pero el UCAM CB no es de los equipos que bajan los brazos.



La diferencia, a partir de entonces, osciló entre los 23 puntos del 38-61 y los ocho del 64-72, que llegó tras un triple de Caupain con dos minutos y 15 segundos por jugar. Esa distancia fue la que marcó al final el electrónico del Palacio de los Deportes.



Los murcianos no dejaron de intentarlo con el apoyo de su fervorosa afición pero la victoria de los verdes no corrío peligro en un último cuarto que dejó la mala noticia para ellos de ver a Tyson Carter abandonar la pista con molestias en la cadera derecha tras una caída. Con o sin él seguirá la serie ya este lunes otra vez sin red para el Unicaja y la historia esperando a los de la capital del Segura.



Ficha técnica:



66. UCAM Murcia Club Baloncesto (9+15+20+22): Hakanson (-), Ennis (2), Rodions Kurucs (-), Sleva (15) y Diagne (4) -cinco inicial-, Sant-Roos (10), Caupain (13), Radovic (4), Radebaugh (12) y Morin (6).



74. Unicaja de Málaga (25+14+26+9): Alberto Díaz (5), Kalinoski (4), Taylor (4), Osetkowski (18) y Sima (13) -cinco inicial-, Barreiro (-), Carter (8), Djedovic (-), Thomas (4), Kravish (2), Perry (14) y Ejim (2).



Árbitros: Benjamín Jiménez Trujillo, Rafael Serrano Velázquez y Sergio Manuel Rodríguez. Sin eliminados.



Incidencias: Tercer partido de la semifinal Unicaja-UCAM de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.500 espectadores que lo llenaron.

