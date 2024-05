Courtois, mejor que Kobel en las tandas de penaltis

En caso de decidirse el título en los penaltis, la estadística muestra que Thibaut Courtois es mejor en las tandas, mientras que Gregor Kobel tiene mejor porcentaje de penaltis parados.



Eso sí, el suizo mejora los números del belga ligeramente. Mientras que Kobel ha parado en su carrera deportiva el 19,57 % de los penaltis que le han tirado, Courtois ha atajado el 18,75 %.



La diferencia es nimia, sobre todo porque a Courtois le han tirado muchos más. El portero del Real Madrid ha tenido que hacer frente a 64 penaltis en su carrera, 50 de ellos acabaron en gol, catorce de ellos no. De esos catorce, doce los paró, uno fue al palo, uno fuera.



Kobel ha enfrentado 46 penaltis, de los que le han marcado 36. Nueve los paró, uno se marchó fuera.



Además, el rendimiento del belga ha mejorado desde 2022. Ha parado seis de once.



La gran diferencia entre los dos jugadores radica en las tandas. Courtois ha estado presente en tres, mientras que Kobel nunca ha vivido una.



Courtois estuvo bajo los palos en la Community Shield en 2017, cuando aún defendía los colores del Chelsea. Los 'Blues' cayeron contra el Arsenal, en una tanda en la que le dispararon cuatro veces y le marcaron los cuatro lanzamientos.



Mejor le fue en las dos siguientes, en la Supercopa de España en 2020 le tiraron tres veces y paró uno, en la Supercopa de España en 2023, contra el Valencia, le dispararon en cinco ocasiones, paró uno.



A esto se une que el Real Madrid no pierde una tanda de penaltis desde la que marcó las semifinales de la Champions League en 2012, contra el Bayern de Múnich. Desde entonces, se doblegó al Atlético de Madrid en la final de la Champions en Milán 2016 y en la Supercopa de España en 2020, al Valencia, en la Supercopa de 2023, y la más reciente, al Manchester City, en los cuartos de final de la edición de este año.



Ese día, eso sí, estuvo Andriy Lunin bajo los palos, que atajó los lanzamientos de Bernardo Silva y Mateo Kovacic. El ucraniano fue el primer portero del Real Madrid en parar dos penaltis en una misma tanda desde que lo hiciera Iker Casillas en las semifinales de 2012, cuando salvó los tiros de Toni Kroos, entonces en el club bávaro, y Philipp Lahm.

