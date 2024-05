Hitzfeld:"El Dortmund no tiene nada que perder. La presión del Real Madrid es mucho mayor"

Ottmar Hitzfeld, el entrenador que dirigía al Borussia Dortmund cuando los germanos levantaron la única Liga de Campeones de su historia, ha comentado que su antiguo club "no tiene nada que perder" en la final que se disputará mañana en Londres y que "la presión del Real Madrid es mucho mayor".



El retirado entrenador alemán, en una entrevista con el diario Bild, incidió en que "el Real Madrid es sin duda el claro favorito" y lo consideró así, pero recordó que "en semifinales", en la que los germanos superaron al PSG, "lo era el París".



"En lo que va de la Liga de Campeones, el Borussia ha demostrado de manera impresionante la calidad que tiene este equipo", subrayó Hitzfeld.



El que ocupara el banquillo de los de amarillo y negro en 1997, cuando superaron en la final del Olímpico de Múnich a la Juventus de Turín, reseñó sobre el Borussia que la "actuación en la Bundesliga la temporada pasada fue bastante decepcionante", y añadió que "parece que el BVB abandonó el campeonato relativamente pronto para poder concentrarse plenamente en la Liga de Campeones".



"Quizás fue una decisión inteligente. Pero una vez que se determinó la nueva clasificación para los torneos internacionales, ya no importaba si terminaríamos cuarto o quinto en la Bundesliga. Lo único que les importaba a todos era la categoría reina", completó.



Sobre el entrenador actual, Edin Terzic, destacó que le "gusta su comportamiento", que "parece honesto y auténtico" y que "parece encajar bien en el Borussia", y puso de relieve que "con un éxito ante el Madrid podría hacerse inmortal en Dortmund".



El extécnico alemán aseguró que "estaría increíblemente feliz" si Terzic igualara su registro de hacer campeón a los alemanes y reconoció que no esperaba la presencia de los de Dortmund en la final, sino la de otro sus antiguos equipos, el Bayern Múnich.



"Mis años en Dortmund estuvieron entre los más bonitos de mi vida. Por supuesto, la etapa en el Bayern de Múnich también fue formativa e impresionante. Pero el fútbol en el bote es, a su manera, aún más intenso. Porque la afición de allí lo da todo y más. Estarían llenos de orgullo si volvieran a ganar la final", reseñó.



Hitzfeld aseguró que le "gustaría de todo corazón para el club y para todo el Dortmund" la victoria de los germanos. "La mentalidad y la gente de la región del Ruhr, que tanto ama y vive el fútbol, ​​se merecía absolutamente este triunfo", concluyó.

