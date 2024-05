Denuncian que la Unidad Adscrita de Policía a la Junta tarda un año en cobrar dietas

La Unión Federal de Policía (UFP) ha remitido un escrito al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en el que denuncia una serie de carencias de la Unidad Adscrita de Policía a la Junta de Andalucía, como la demora de más de un año del cobro de dietas, debido a una deficiente gestión económica.



En el escrito del secretario provincial de la UFP en Almería, Raimundo Morales, se muestra la coincidencia del sindicato con la falta de efectivos de esta unidad ya referida por Sanz, "con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por debajo del 50 %, y además obsoleto en número de plazas, que debían estar en torno a los mil funcionarios policiales (unos 700 en la actualidad)".



Sin embargo, para la UFP el "problema de fondo" es que durante años la gestión económica de la unidad ha sido un "verdadero despropósito", y pone como ejemplo que la gestión del complemento o gratificación, y las dietas, se retrasan en el pago "a veces en más de un año".



"Es tal el despropósito que por ejemplo este año no ha participado ningún funcionario de Almería, y de otras provincias, en el dispositivo Plan Romero 2024 porque no podían adelantar los funcionarios los más de mil euros que les costaba su participación, para cobrarlo con casi un año de retraso. Todos tuvieron que renunciar a la participación", asegura.



"Nos consta que Hacienda tarda 20 días en librar los importes de las dietas, pero el atranque se produce en gestión económica, que puede tener un retraso de más de 10 meses", apunta.



La UFP sostiene que los agentes de esta unidad sienten en la actualidad "frustración" y una sensación de "abandono por parte de la Junta".



También se refiere a la actualización del complemento que perciben estos agentes, que no ha "acompañado" a la subida del nivel de vida en España, por lo que se reclama a Sanz una subida de éste, de las indemnizaciones y de las dietas que perciben dichos policías.



"Otro punto es el de los importes del complemento de los funcionarios policiales, que se les detrae en caso de incapacidad temporal. Antes iba a una bolsa que repartían entre todos, el último trimestre. ¿A dónde va a parar ese dinero en la actualidad?", pregunta por último la UFP.

