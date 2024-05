Comín abre la puerta a que Puigdemont retrase su retorno hasta después del 25 de junio

El candidato de JxCat a las elecciones europeas, Toni Comín, ha abierto la puerta este jueves a que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont regrese a Cataluña después del 25 de junio, ya que puede haber "más de un" debate de investidura en el Parlament.



Lo ha dicho en declaraciones a Rac1 al poco de aprobarse en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, con 177 votos a favor y 172 en contra, una iniciativa pactada por el PSOE con Junts y ERC y que permitió hace seis meses la investidura de Pedro Sánchez.



Comín ha asegurado que él planea volver a Cataluña junto a Puigdemont y al exconseller de Cultura Lluís Puig, y que este retorno no podrá ser "antes del 25 de junio ni tampoco más tarde del 25 de agosto", en referencia al calendario en el Parlament y a una posible segunda ronda para la investidura.



Durante la campaña electoral de las elecciones del 12M, Puigdemont aseguró que volvería a Cataluña para el debate de investidura y, ahora, Comín ha matizado que puede haber "más de una" investidura, por lo que este retorno podría producirse después del 25 de junio.



Para el candidato a eurodiputado, la ley de amnistía es "inequívoca" y las medidas cautelares "se tienen que levantar aunque se presenten cuestiones prejudiciales".



"Si un juez no hace caso de este artículo estará prevaricando", ha remachado.



Comín ha afirmado que los dirigentes de Junts en el extranjero se consideran "coautores, un poco padres de la ley de amnistía": "Desde el exilio hemos llevado al Estado español ante los tribunales, que no han parado de decir que lo que hacía era contrario al Estado de Derecho".



Y ha añadido que la amnistía es "una rectificación" porque el Estado "reconoce que la judicialización es incompatible con la democracia europea".

