El Gobierno andaluz comienza a elaborar el presupuesto para 2025

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha firmado la Orden de Elaboración del Presupuesto de la Junta para 2025, que se ha publicado este jueves, 30 de mayo, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.



Según una nota del Gobierno andaluz, la Orden proporciona a la ciudadanía información sobre la estructura del Presupuesto y sobre las reglas internas de su elaboración, lo que posibilita la transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos.



El Presupuesto de 2025 dará continuidad a las políticas que ha desarrollado hasta ahora el Gobierno andaluz, encaminadas a mejorar la prestación de los servicios públicos, apoyar a las empresas andaluzas, mediante la reducción de las trabas burocráticas y una fiscalidad que facilita la inversión y la creación de empleo.



También se busca atender a las familias más afectadas por los procesos inflacionarios que se han vivido en los últimos años y el consecuente endurecimiento de las condiciones financieras por las tensiones geopolíticas mundiales.



El contexto económico en el que se elaborarán los Presupuestos autonómicos del próximo año está marcado por la positiva evolución de numerosos indicadores de coyuntura, que colocan a Andalucía a la cabeza de los registros nacionales en términos de crecimiento, y la entrada en vigor del nuevo sistema de gobernanza de la Unión Europea, con un modelo de reglas fiscales basado en la planificación a medio plazo y el control del gasto primario.



Para el Gobierno regional, supone un elemento de enorme incertidumbre el hecho de que el Gobierno de España aún no haya concretado cómo se adaptará el nuevo marco de reglas fiscales a los nuevos requisitos exigidos por la UE, tras el rechazo de las Cortes Generales, por dos veces, a los objetivos de estabilidad planteados por el Gobierno, y la renuncia de éste a presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Estado para 2024.



Según la Junta, esto tiene "graves repercusiones" para las comunidades autónomas, en particular para Andalucía, en forma de menos recursos y menos inversiones estatales.



Además, se aplaza de nuevo la posibilidad de dotar un fondo transitorio de nivelación que compense el déficit de financiación de Andalucía con respecto a la media de las comunidades autónomas.



La Orden, por otro lado, llama la atención sobre las nuevas obligaciones económicas para Andalucía derivadas de decisiones adoptadas por el Gobierno central, que, “en un flagrante incumplimiento del principio de lealtad institucional”, suponen un incremento del gasto consolidado, que no se acompaña de una financiación acorde al incremento de gasto que suponen.



Son medidas relacionadas con las prestaciones de dependencia, el incremento inducido de las plantillas profesionales o las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social, entre otras, que suponen un gasto nuevo difícil de cuantificar, pero que en una primera estimación superan los mil millones de euros al año.



Entre las novedades del Presupuesto de la Junta para 2025 recogidas en la propia Orden hay que destacar la incorporación de dos secciones presupuestarias nuevas, correspondientes a la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía y el Instituto de Salud de Andalucía, que se encuentra en proceso de creación.



Además, se incorporarán algunas medidas recogidas en el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa, y que modifica el procedimiento de elaboración del Presupuesto, reconduciendo ciertas funciones que se realizaban fuera de la Consejería.



Desde la aprobación del decreto-ley, se atribuye a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos la competencia para emitir los informes transversales de evaluación del Presupuesto.

