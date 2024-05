La publicación de la ley de amnistía en el BOE no será inmediata

La ley de amnistía no será publicada de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la previsión es que pueda hacerse a partir de la próxima semana, según han informado a EFE fuentes del Gobierno.



Después de la aprobación definitiva por parte del Parlamento de la proposición de ley de amnistía presentada por el grupo socialista, habrá que esperar a que lo haga previamente el Boletín Oficial de las Cortes.



Se trata, según recalcan las fuentes citadas, del procedimiento habitual.



Por tanto, no se incluirá este mismo viernes en el BOE y se estará a la espera de cuándo lo haga el Boletín de las Cortes, que suele tardar en torno a una semana en publicar las leyes y, unos días después, hace lo propio el Boletín del Estado.



Además, la ley deberá ser sancionada por el rey, que, según el artículo 91 de la Constitución, tiene un plazo de quince días para hacer efectiva la sanción de las leyes, promulgarlas y ordenar su inmediata publicación.



Felipe VI viaja este viernes a El Salvador para asistir a la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de este país y regresará a España el domingo, 2 de junio.



Con todos esos condicionantes no se apunta una fecha estimada para la publicación en el BOE pero en cualquier caso será en un máximo de quince días.



En consecuencia, podría publicarse en la recta final de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio o hacerlo poco después.



Lo que sí recoge el propio texto de la ley en su disposición final es que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es