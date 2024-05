Junts y ERC se felicitan por la amnistía y avisan de que la independencia también llegará

Junts y ERC se han agradecido mutuamente en el Congreso el trabajo realizado para sacar adelante la ley de amnistía y han avisado de que la independencia también llegará.



"Lo que está pasando aquí es el resultado de un independentismo unido, una causa que trasciende las luchas diarias, así somos de fuertes", ha proclamado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.



Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado que esta ley "no es perdón ni clemencia" sino "victoria", que también se logrará con la independencia.



Ambos portavoces han calificado de histórica la sesión del Congreso en la que este jueves se aprobará la ley de amnistía y han cargado contra los jueces, convencidos de que intentarán retrasar la aplicación de la norma.



Nogueras ha pedido a la Presidencia del Congreso que constara en el diario de sesiones el agradecimiento de su formación al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y al presidente de ERC, Oriol Junqueras, entre otros.



"Se ha faltado al respeto a todo un pueblo y tenían que repararlo. Después de hoy la lucha continúa y estamos más preparados, hemos demostrado que podemos vencer", ha afirmado la portavoz de Junts.



Ha arremetido además contra los "tribunales politizados" ante los que se han sentado los líderes del 'procés' y ha advertido de que la ley de amnistía está redactada para superar los filtros del Tribunal de Justicia Europeo.



"No somos terroristas, no somos delincuentes", ha reiterado, antes de asegurar que lo que defiende su formación es la dignidad y la libertad.



"Mientras no alcancemos la plena libertad seguiremos luchando", ha apostillado.



"Es un día histórico, estamos ante la primera derrota del régimen del 78", ha manifestado, por su parte, Rufián antes de que comenzara a dar gracias a todas las personas involucrados en el 'procés', de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, al Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a los alcaldes y concejales "perseguidos por permitir a su pueblo votar" y a los cientos de personas que defendieron las urnas "con su cuerpo y con su alma".



Rufián ha pedido ser realistas porque la aprobación de la ley "no es un punto final" y queda todavía su aplicación por parte de los jueces.



Ha mostrado así su temor al "voto" del "partido judicial de los jueces" y ha apelado a todos los demócratas españoles a no permitirlo porque "el 'a por ellos' era un a por todos y a por todas".



"Siguiente parada, referéndum", ha repetido el portavoz de ERC, quien ha recordado a quienes se ríen o menosprecian ese objetivo lo que decía hace poco la mayoría de la amnistía. "Viva Cataluña libre, hasta la victoria siempre", ha concluido su discurso en catalán.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es