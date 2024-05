Rusia podría impulsar programa de misiles de corto y mediano alcance en respuesta a OTAN

Las acciones agresivas de la OTAN podrían obligar a Rusia a adelantar su programa de desarrollo de misiles de corto y mediano alcance, sobre el cual ya no pesan las limitaciones del Tratado INF, denunciado por Moscú y Washington en 2019, alertó hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



"Las acciones cada vez más agresivas por parte de la OTAN en contra nuestra y la necesidad de darles la respuesta más dura posible, pueden ejercer determinada influencia en esta esfera desde el punto de vista de la compresión de los gráficos", afirmó a la prensa, citado por la agencia Interfax.



Riabkov recordó que tras la retirada de Moscú y Washington del acuerdo que restringía este tipo de misiles, Rusia informó que llevaba a cabo las correspondientes investigaciones para la creación de este tipo de sistemas.



El vicecanciller ruso respondió así a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la necesidad de permitir a Kiev atacar Rusia con armamento occidental, al que se han sumado otros políticos europeos.



El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó la víspera a Europa con "graves consecuencias" en caso de que los países de la OTAN permitan a Ucrania el uso de armamento occidental contra objetivos en territorio ruso.



"Estos representantes de los países de la OTAN, especialmente en Europa, especialmente en países pequeños, deben ser conscientes de con qué están jugando. Deben recordar que, por regla general, se trata de Estados con territorios pequeños, pero densamente poblados", alertó.



Insistió que los militares ucranianos no están lo suficientemente calificados para operar este tipo de armamento, lo cual implica directamente a la OTAN en el conflicto en Ucrania.



"¿Acaso desean un conflicto global?", cuestionó.



En declaraciones al semanario 'The Economist', Stoltenberg aseguró el fin de semana que la posibilidad de que Ucrania pueda atacar dentro de territorio de Rusia es "legal", siempre y cuando se traten de "objetivos militares y legítimos", por lo que llamó a levantar el veto al uso de armas occidentales.



Al respecto, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, pidió este martes un “equilibrio” entre la necesidad de Ucrania de atacar objetivos en territorio ruso y el riesgo de escalada en el conflicto.



El presidente ucraniano insistió en la necesidad de obtener el visto bueno de sus aliados para usar el armamento occidental contra territorio ruso.



El Reino Unido dio el primer paso y autorizó recientemente a Ucrania a golpear territorio enemigo con su armamento, pero Estados Unidos, Alemania y la mayor parte de los aliados de Kiev se lo han prohibido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es