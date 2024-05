Maniobras nucleares ruso-bielorrusas no violan tratado de no proliferación, según Moscú

Las maniobras nucleares tácticas celebradas por Rusia en el Distrito Militar Sur, en las que participan unidades bielorrusas, no violan el Tratado de no proliferación de armas nucleares, afirmó hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



"Primero, nosotros y Bielorrusia integramos la Unión Estatal y compartimos el mismo perímetro de seguridad militar. Segundo, nuestros protocolos y prácticas en esta esfera se diferencian de los de la OTAN. Por ello, durante los ejercicios nucleares tácticos no se viola el Tratado de no proliferación nuclear", dijo a la prensa.



En particular, marcó distancia con el programa de la OTAN Nuclear Sharing, que permite a algunos países miembros que no poseen armas nucleares albergarlas y emplearlas en caso de necesidad, previa autorización u orden directa de Estados Unidos.



"Los fervientes seguidores de la Alianza Atlántica, especialmente en Europa del Este, quisieran que sus países fueran incluidos en este programa", señaló.



Las maniobras nucleares tácticas en el Distrito Militar Sur arrancaron el pasado 22 de mayo junto a las fronteras con Ucrania por orden del presidente ruso, Vladímir Putin, con el fin de responder a las amenazas de la OTAN.



El Distrito Militar Sur incluye a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022 (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia).



Rusia desplegó en 2022 armas nucleares tácticas en Bielorrusia, desde el que Moscú penetró en territorio ucraniano en febrero de ese año.



El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, mantiene que dicho armamento nuclear es puramente defensivo y representa un instrumento de disuasión ante una posible agresión aliada.



Con todo, Moscú insistió en que dicho armamento es ruso y sólo puede ser utilizado por orden directa del jefe del Kremlin y comandante su supremo de las Fuerzas Armadas.

