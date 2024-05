Puente reitera su compromiso con que el Corredor Mediterráneo esté finalizado en 2030

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reiterado este miércoles su compromiso con el cumplimiento de los plazos del calendario europeo respecto al Corredor Mediterráneo, que establece como fecha límite para su finalización el año 2030.



"El Corredor Mediterráneo es hoy por hoy una realidad imparable y todas las conexiones están ya programadas y cuentan con presupuesto para ser ejecutadas. El objetivo es que se cumplan los plazos de los calendarios de los reglamentos europeos", ha contestado Puente al diputado de Junts per Catalunya Isidre Gavin, en la sesión de control del Congreso.



El ministro ha defendido que esto será posible gracias al impulso que está dando el Gobierno a esta infraestructura con los fondos europeos y ha subrayado que hasta el presidente valenciano Carlos Mazón, del PP, ha reconocido que en los dos últimos años es cuando "más avances" se han producido en este proyecto.



El diputado de Junts le ha recordado que desde hace décadas gobiernos de distintos colores políticos se han comprometido con fechas que luego no han cumplido y le ha advertido de que su grupo parlamentario seguirá "presionando para que acaben ya y no se retrase más".



Gavin ha recordado que el 95 % de las mercancías en España siguen viajando por camión, lo que repercute en los corredores más congestionados, como el del Mediterráneo, que mueve el 95 % de las mercancías terrestres del Estado y conecta el 50 % de la producción industrial, según sus datos.



A su juicio, que el principal corredor ferroviario de España esté en obras permanentes y con tramos no conectados es "incomprensible" y responde a la "priorización al servicio de los intereses de Madrid".

