El Gobierno acusa a la Junta de no tomar decisiones y "esconderse" con la tasa turística

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reiterado este martes su apoyo a la puesta en marcha de una tasa turística en la comunidad, y ha lamentado que la Junta "se esconda" siempre que tiene que tomar una decisión y opte por atacar "permanentemente" al Ejecutivo central.



Después de que el establecimiento de este nuevo impuesto haya sido descartado de momento en Andalucía, Fernández ha recordado en declaraciones a los periodistas en Sevilla que las competencias en materia turística las tiene la Junta de Andalucía.



"Siempre me he mostrado y sigo mostrando que creo que es necesario establecer esta tasa", ha sentenciado el delegado, quien cree que dicho impuesto es necesario porque la actividad turística conlleva un deterioro y desgaste de los espacios y servicios públicos.



En este sentido, ha considerado que "no es lo más justo" que los "perjuicios indirectos" que genera la actividad turística siempre se carguen sobre los impuestos de los que residen habitualmente en una determinada ciudad.



"Lo justo y razonable es que aquellos que vienen a pasar unas vacaciones, tengan un pequeño suplemento que permita contribuir al desgaste y a los servicios que se han de prestar de manera permanente para atender ese flujo turístico", ha recalcado.



Respecto a la posición de la Junta, ha asegurado que no le parece "de recibo" que siempre que tiene que tomar una decisión "se esconda": "La teoría de (Juanma) Moreno es que no tomando decisiones evidentemente no se desgasta. La única decisión que siempre, permanentemente, tienen en mente es atacar al Gobierno de España, culparlo de todo", ha lamentado.



También ha censurado que haya "un viraje" en el discurso y que ya se empiece a hablar de una tasa turística vinculada al IVA o al propio Gobierno de España, a pesar de que hasta ahora los ayuntamientos estaban "mirando a la Junta", que tiene las competencias en materia legislativa en ese ámbito.



Igualmente entiende que el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido "llamado" para que empiece a mirar al Gobierno central para compensar las consecuencias de la afluencia masiva de turistas.



"Si hay una afluencia masiva de turismo y se entiende que hay necesidad de reforzar la economía de los ayuntamientos, ¿por qué se dice que no a la tasa turística, cuando los propios ayuntamientos sí quieren?", se ha preguntado.

