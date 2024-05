Abás agradece la "valiente" decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer a Palestina

El presidente palestino, Mahmud Abás, agradeció este martes el reconocimiento oficial de Palestina por parte de tres países europeos, decisión que calificó de "valiente" y que aseguró demuestra un "consenso internacional" para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.



"La Presidencia palestina da la bienvenida a las valientes y audaces posiciones políticas europeas, especialmente las adoptadas por España, Irlanda y Noruega que reconocieron al Estado de Palestina", dijo hoy Abás en un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.



En ese mismo texto, Abás aludió también a las declaraciones del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, que el domingo dijo desde Bruselas que la solución de los dos Estados "no es una concesión dolorosa" ni una amenaza a la seguridad de Israel, sino "la única garantía a largo plazo" para su seguridad y prosperidad.



"(Eso) es coherente con la posición oficial palestina, que ha subrayado repetidamente que las soluciones militares y de seguridad han fracasado", dijo hoy Abás, quien también agradeció la crítica de Borrell a Israel por no acatar la última orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le ordenó "detener inmediatamente" su ofensiva militar en Rafah, en el sur de Gaza.



En una comparecencia en inglés y en español, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó hoy que la decisión de su Ejecutivo de reconocer este martes el Estado de Palestina "no va contra nadie" y "menos contra Israel", un país amigo de España con el que pretende mantener las mejores relaciones, pero sí es un "rechazo rotundo" al grupo islamista Hamás.



El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, acusó este martes a Sánchez de ser "cómplice de incitar al genocidio judío" por reconocer al Estado palestino y por no despedir a la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando dijo que "Palestina será libre desde el río hasta el mar".

