Bernal cree que hay fórmulas "más eficaces y realistas" que un impuesto al turismo

El consejero de Turismo, Arturo Bernal, confía en que haya un acuerdo "a medio plazo" entre la Junta, los empresarios y los ayuntamientos sobre la imposición o no de un impuesto al turismo, pero considera que hay "fórmulas imaginativas" que serían "objetivamente más eficaces y realistas" para solucionar la situación.



Bernal ha dicho a los periodistas que el problema es de falta de financiación de los ayuntamientos para afrontar los servicios públicos "de calidad" con la presión turística, por lo que, por ejemplo, ha recordado que con que el Estado cediera un 1 por ciento de lo que recauda del IVA de los turistas se solucionaría el déficit.



En Andalucía, en 2023, fueron 2.500 millones de IVA generado por los turistas, por lo que un 1 por ciento supondrían 250 millones para los ayuntamientos.



La tasa turística, en su opinión, no solucionaría problemas como el modelo de sostenibilidad turística o la concentración en el centro de las ciudades.



Ha asegurado que todos están de acuerdo en que el turismo tiene que ser sostenible y considera que se trata de una cuestión "de herramientas", por lo que en el grupo de trabajo se va a "encontrar la solución", pero ha pedido que les "dejen trabajar".



El consejero ha subrayado que la Junta no acude como moderadora entre el sector y los ayuntamientos, sino que va a defender "una posición de prestación de calidad de los servicios en Andalucía".



Ha abogado por buscar una solución "realista y objetivamente posible" para poner en marcha y ha opinado que intentar meter en la "misma cesta" de la tasa turística todos los problemas de esta actividad es un "análisis equivocado".



Además, ha explicado que en materia tributaria se habla equivocadamente de tasa, ya que eso tiene tener una contraprestación concreta en base a un hecho imponible, que "en este caso no hay", por lo que habría que ir "a un impuesto sobre el turismo", pero ahí se abren muchos interrogantes sobre dónde se pagaría.



Bernal ha recordado que en España hay más de 8.000 municipios y sólo cinco tienen "un tribuno al turismo", algo que cree que hay que "analizar".



Ha afirmado que todas las partes tienen el único interés de generar servicios de calidad, pero por el momento los ayuntamientos y los empresarios han trabajado por separado, "no había acercamiento", pero ahora él confía en el acuerdo, "que quizás será a medio plazo".

