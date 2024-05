Inmaculada Casal se derrumba en directo tras la libertad de Antonio Tejado

Tan solo unos días después de la puesta en libertad de Antonio Tejado, Inmaculada Casal no ha podido soportar la presión y se ha derrumbado en directo en el último programa de la temporada de 'Andalucía de Tarde'. A pesar de la aparente fuerza y normalidad que han intentando trasmitir tanto ella como María del Monte tras el robo que sufrieron en su domicilio, la presentadora reconocía: "Ha sido una temporada que me ha dado muchas alegrías pero me ha cogido en un momento obajo por el sucedo horroroso que he sufrido en mi csa y desde aquí dar las gracias a los colaboradores".

Aunque la pareja ha preferido llevar los detalles del robo de su domicilio en la más estricta intimidad, Inmaculada reconocía ante las cámaras que este suceso le ha afectado psicológicamente: "Yo estoy fastidiada. Han sido días difíciles, el programa me ha venido bien porque he pensado en otra cosa". Siempre muy respetuosas con el proceso judicial que han vivido durante estos meses, Inmaculada dejaba claro una vez más: "Solo digo que respeto la decisión judicial y que sabía que iban a salir en libertad con caragos a la espera de juicio".

Rota de dolor y con el rostro bañado en lágrimas, la pareja de María del Monte reconocía que tiene miedo tras lo sucedido: "Tengo miedo porque saben quién soy, saben dónde vivo, cuál es mi familia, dónde salgo, a qué hora salgo...". A pesar de todo lo que se ha hablado sobre el robo y las muchas informaciones erróneas al respecto, Inmaculada insistía en que tanto ella como María desconocen a día de hoy la identidad de las personas que entraron en su domicilio: "Yo no sé esas personas que entraron en mi casa que tenían una capucha. Durante todo este tiempo en los momentos difíciles he tenido resiliencia, todo pasa por algo".

