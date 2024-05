Al menos siete muertos y 150 secuestrados en un ataque de hombres armados en Nigeria

Al menos siete personas han muerto y 150 han sido secuestradas en un ataque de hombres armados en una localidad remota del estado de Níger, en el oeste de Nigeria, confirmaron este lunes a EFE las autoridades locales.



El suceso ocurrió el pasado viernes en el pueblo de Kuchi, situado en el área de gobierno local de Munya.



"Sí, cientos de bandidos atacaron la aldea de Kuchi el viernes por la noche y secuestraron a 150 aldeanos, incluidas mujeres. Los bandidos, más de 200, que viajaban en motocicletas, fueron de casa en casa y despojaron a los aldeanos de sus pertenencias", declaró a EFE por teléfono el jefe del distrito de Munya, Aminu Najume.



Najume precisó que "murieron cuatro de los vigilantes que intentaron impedir que los bandidos se llevaran a los cautivos bajo la lluvia".



"No hemos sabido nada de los atacantes desde que los aldeanos fueron llevados al bosque", agregó ese dirigente local.



Un residente de Munya, Abdulllahi Tanko, indicó que los atacantes anunciaron su llegada al pueblo con disparos esporádicos y "se trasladaron de una casa a otra antes de llevarse a los cautivos".



"Mataron a siete personas, entre vigilantes y policías. Muchos vecinos han abandonado el pueblo por miedo a nuevos ataques", declaró Tanko a EFE.



El portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, ni confirmó ni negó el asalto a la localidad.



"Todavía no tengo todos los detalles del ataque", se limitó a decir a EFE Abiodun.



La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se declaró "profundamente preocupada" por el secuestro" en Kuchi, que cifró en "más de 160 personas", además del asesinato de siete personas.



"La invasión de la aldea por parte de hombres armados es otra prueba del total fracaso de las autoridades nigerianas a la hora de proteger vidas", subrayó AI en su cuenta de la red social X.



Desde 2021, denunció Amnistía, individuos armados han atacado de manera recurrente la aldea de Kuchi y violado a mujeres y niñas, al tiempo que exigen grandes sumas de dinero para evitar los secuestros.



AI pidió a las autoridades nigerianas que pongan fin a este tipo de secuestros y lleven a los presuntos autores ante la justicia.



"Los frecuentes secuestros y asesinatos en masa -añadió la ONG- son una prueba clara de que las autoridades no protegen a la gente".



Algunos estados de Nigeria -sobre todo del centro y noroeste del país- sufren ataques incesantes por parte de "bandidos", término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir cuantiosos rescates y a cuyos integrantes las autoridades tildan a veces de "terroristas".



Los ataques se repiten pese a las repetidas promesas de acabar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano, que asegura haber reforzado el despliegue de fuerzas de seguridad.



A esta inseguridad se suma la provocada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

