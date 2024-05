Berlín dice que no habrá seguridad israelí si se "quema a personas en tiendas de campaña"

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, aseguró este lunes que Israel no logrará su seguridad "si se quema a personas en tiendas de campaña", tras el ataque de esta madrugada del Ejército israelí contra un campo de desplazados de Rafah, en el que han muerto al menos 50 personas.



"No hará ningún beneficio para la seguridad de Israel, ningún rehén quedará libre si se quema a personas en tiendas de campaña", dijo Baerbock en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran hoy en Bruselas.



Un bombardeo israelí mató a medio centenar de gazatíes en el barrio de Tal al Sultan, noroeste de Rafah, que el Ejército israelí aún no había ordenado evacuar en el marco de la operación militar en esa ciudad que comenzó el 6 de mayo.



Imágenes difundidas en las redes sociales palestinas muestran un gran incendio provocado por el bombardeo aéreo sobre las tiendas de campaña provisionales en Tal al Sultan. Algunos medios apuntan a que muchas víctimas murieron asfixiadas por el humo y calcinadas.



Baerbock señaló que "el derecho internacional, el derecho internacional humanitario se aplica a todos, se aplica también a la guerra israelí", en referencia a las medidas cautelares que la semana pasada dictó la Corte Internacional de Justicia pidiéndole a Israel que detuviera su ofensiva en Rafah.



Del mismo modo, condenó los ataque que Hamás lanzó ayer contra Tel Aviv, que las defensas antiaéreas israelíes pudieron contener.

