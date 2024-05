Suspenden a cinco oficiales por negligencia tras incendio en un parque de juegos en India

Las autoridades de la India suspendieron este lunes a cinco oficiales por negligencia al permitir el funcionamiento sin varias licencias del parque para juegos que se incendió el pasado fin de semana en el oeste del país y que causó la muerte de al menos 27 personas.



Los cinco oficiales suspendidos son considerados responsables del siniestro "por su grave negligencia al permitir que esta zona de juego funcione sin las aprobaciones necesarias", afirmó el Gobierno del estado de Gujarat en un comunicado recogido por el diario The Hindu.



Entre ellos figuran dos inspectores de policía, además de dos ingenieros de los departamentos de planificación urbana y de carreteras y edificios municipales, y un urbanista asistente del municipio de Rajkot, donde tuvo lugar el pasado sábado el incidente.



El incendio calcinó el complejo de entretenimientos TRP Game Zone, un cobertizo de dos pisos de láminas de hojalata que albergaba múltiples áreas de juegos, pistas de coches y trampolines, principalmente para niños y jóvenes.



El comisionado de policía Raju Bhargava dijo ayer a los medios que la instalación "había recibido permisos del departamento de carreteras y edificios" pero que estaba a la espera de un certificado contra incendios "que no se había completado".



Al menos 27 personas murieron en el incendio, aunque algunos medios indios cifran en más de 30 el número de víctimas, citando fuentes sanitarias y reportes de personas desaparecidas que se supone se encontraban en el complejo de juegos y todavía no han sido halladas.



Según la investigación preliminar, el fuego podría haber comenzado debido a trabajos de soldadura en una construcción adyacente ubicada en el mismo complejo.



La Policía ha arrestado hasta el momento a dos personas, y presentado cargos de homicidio culposo contra seis socios del centro de entretenimiento, según Bhargava.



Este incendio se produjo horas antes de una explosión en un hospital infantil de Nueva Delhi que causó la muerte de al menos siete recién nacidos, y dejó heridos y con graves quemaduras a otros cinco bebés, presuntamente por el almacenamiento y distribución ilegal de oxígeno.



Los incendios, derrumbes y otros accidentes similares son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y prácticas ilegales.

