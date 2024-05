Josep Borrell propondrá relanzar la misión de asistencia fronteriza de la UE en Rafah

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, afirmó este lunes que va a proponer a los Veintisiete relanzar la misión de asistencia fronteriza comunitaria en Rafah.



“Pondré sobre la mesa una propuesta para relanzar nuestra misión civil de asistencia fronteriza EUBAM Rafah (…) Se nos ha pedido hacerlo, si pudiéramos lo haríamos, pero teniendo en cuenta que todo el mundo tiene que ir en la dirección de que la Autoridad Palestina tome la responsabilidad de Gaza”, indicó Borrell ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.



Los ministros abordarán como uno de los principales asuntos hoy en su agenda la situación en Gaza, también con homólogos de países árabes de la región que han sido invitados al Consejo y después de que celebraran el domingo en Bruselas varias reuniones de apoyo a Palestina.



Borrell explicó que hoy los ministros mantendrán una “discusión política” sobre la implementación de la misión EUBAM Rafah, creada en 2005 para que la UE tenga presencia como parte tercera en ese paso entre Gaza y Egipto, cuyo control del lado palestino ha tomado Israel.



En todo caso, dijo que no basta con que la UE tome una decisión, sino que es un asunto que depende también de egipcios y palestinos.



Indicó que, para poder ser reactivada, la UE debería incrementar su personal y asegurarse de tener “un acuerdo con todo el mundo implicado”.



“No iremos allí sin un fuerte compromiso de la Autoridad Palestina”, aseveró.



El jefe de la diplomacia comunitaria también apuntó que en las reuniones del domingo se habló de la necesidad de una conferencia internacional para “impulsar la implementación de la solución de dos Estados”.



“Se habla de la solución de dos Estados pero, mientras, los colonos (israelíes) ocupan más y más tierras en Cisjordania, la violencia continúa y cada día se hace más difícil”, comentó.



Reconoció que hay diferentes enfoques en la UE sobre este asunto pero abogó por escuchar a los países árabes y otros miembros de la comunidad internacional para “ver qué podemos hacer juntos”.



Preguntado por si hablarán del reconocimiento del Estado palestino, Borrell afirmó que “será parte de la discusión obviamente, es algo que ha pasado estos días”, en referencia a la decisión de España e Irlanda de proceder a ese reconocimiento mientras que otros Estados miembros no van a dar ese paso y otros están en el proceso.



Por otra parte, Borrell aludió a la reciente decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar el arresto del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como de tres líderes de Hamás, por presuntos crímenes de guerra, que ha sido duramente criticada por Israel.



“Tenemos que respetar el trabajo de esta institución y dejar que el tribunal decida sin intimidaciones (…) Por desgracia, no ha sido el caso”, enfatizó.



Afirmó que el fiscal ha sido “fuertemente intimidado, las acusaciones de antisemitismo contra Khan y acusado de antisemitismo, como siempre que alguien hace algo que a Netanyahu no le gusta”.



Según Borrell, esto es “completamente inaceptable, la palabra antisemita es demasiado fuerte, demasiado importante para usarla en estas ocasiones”.



Además, pidió “no solo respeto sino además pedir la implementación” de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que Israel detenga inmediatamente su operación militar en Rafah, aunque “hemos visto que la mantiene y que Hamás está lanzando cohetes”.

