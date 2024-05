“Juanma Moreno aplica todas las leyes de Zapatero y las políticas del PSOE”

El PP ha aprobado una iniciativa en favor de la tauromaquia...

–Ana Mestre nos quiso vender la moto, trajo a Curro Romero, a Francisco Rivera... Pero el PP hizo un show, llevó una proposición no de ley, una declaración de intenciones, que traiga una ley. No lo va a hacer porque el PP es espectáculo, risas, foto, hasta con los toros.

Pero sus agendas coinciden, por ejemplo, en Educación. No se oponen a las nuevas universidades privadas.

–Lo privado no es enemigo de lo público, es una alternativa. En el ámbito sanitario, ¿quién inventó los conciertos, que es ir a una clínica privada y lo paga el SAS? Lo inventaros los socialistas, que tienen ese lenguaje ambiguo para decir que estamos a favor de lo póblico pero inventaron los conciertos, también en la educación. Que una persona que quiera acudir libremente es su derecho, esto no es ningún problema, no debe ser un menoscabo de lo público.

El presidente está en una guerra interna para ocupar el trono de Feijóo y cuando se compara con Madrid da vergüenza”

Sin embargo, Vox es muy crítico con el plan de choque para las listas de espera sanitarias con nuevos conciertos.

–Antes de que gobernara Juanma Moreno, los andaluces se manifestaban por el lamentable estado en el que estaba la situación sanitaria, la Marea Blanca es de aquel momento. ¿Qué pasa ahora? Pasa lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo si el Gobierno se está gastando más dinero? Porque la receta que aplica el PP es la misma que aplicaba el PSOE, por eso seguimos saliendo a la calle y seguimos teniendo esas listas de espera con más de un millón de andaluces pendientes de que le vea el médico de cabecera, el especialista, o acudir a rehabilitación.

¿Qué plantea Vox?

–En el Parlamento de Andalucía le dijimos al Gobierno que, si Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes. y el gasto medio por habitante en la media nacional está alrededor de los 1.907 euros, haga una multiplicación y equiparémonos a la media nacional, en lugar de estar abajo, estemos en la media, no arriba, en la media. La multiplicación da un importe de 17.000 millones de euros, es lo que la Consejería de Salud debería proponer para su aprobación como presupuesto para 2025. Pero dicen que no. Le estaríamos lanzando un mensaje a nuestros médicos y enfermeros diciéndoles que no hace falta que se vayan fuera porque hay promociones enteras que se van a trabajar a Mallorca, reduciríamos listas de espera y nos permitiría costear plantillas, gafas... Pues el PP y los partidos de la izquierda dicen no. Y lo mismo con la Educación, los fondos europeos, la dependencia, con más de 560 días para que le reconozcan el grado de dependenica... En fin, esto es la Andalucía real.

No tenemos relación con el PP, no les hace falta, ellos van al Parlamento, le dan al botón para votar y ya está”

Es muy crítico con el Gobierno del PP.

–En esta guerra interna que hay para ocupar el trono de Alberto Núñez Feijóo en la que Juanma Moreno está inmerso, se compara mucho con Madrid, en esa guerra que tiene con Isabel Díaz Ayuso. A mí cuando compara Andalucía con Madrid me da vergüenza ajena. ¿Cuantas semanas tiene que trabajar un gaditano para tener el mismo salario bruto anual que un madrileño? Casi 30. ¿Con quién se compara usted? En el caso de un onubense, casi 45 semanas. Juanma Moreno no se puede comparar con nadie, que se dedique, en lugar de tanta foto, tanta sonrisa, marketing y propaganda, a resolver los problemas de los andaluces.

¿No hay puentes tendidos con el PP?

–No tenemos relación con el PP. Cuando el Gobierno te convoca vas, pero convoca poco. No tenemos la relación de la anterior legislatura porque necesitaban los votos de Vox para sacar algo adelante. Nosotros hicimos a Juanma Moreno presidente, a él se le olvida, pero estoy para recordárselo. Aquella legislatura quedó marcada por la pandemia y priorizamos las vidas de los andaluces para no ensuciar lo importante con la política, pero en esta legislatura tienen mayoria absoluta, no les hace falta ponerse en contacto para nada, van al Parlamento, le dan al botón para votar y ya está. Pero en una sesión de control, el presidente entendió que le dije que era Zapatero, entiende lo que quiere, y le dije que que no, no es Zapatero, pero está aplicando todas sus leyes, las leyes de memoria, las ideológicas, todas son socialistas, su política es una continuidad de los gobiernos socialistas, en Educación, Sanidad, servicios sociales... Bajó un poco los impuesto en la anterior legislatura gracias a Vox, y ha vuelto a subirlos en los caso de Patrimonio o canon del agua. Vox no está cerca del PP.

¿Qué balance hace del primer año del mandato municipal?

–Vox tiene presencia en muchos municipios de Andalucía y en algunos casos y presencia activa, en los gobiernos. Esperábamos un mejor resultado en las autonómicas y, en las generales, Vox en Andalucía es el que más aporta en España. Esperamos que este crecimiento se consolide en las elecciones europeas, me transmiten buen ánimo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es