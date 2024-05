Valencia se rinde a Serrat, Manuel Vicent y Lola Herrera en los premios Pop Eye

El Palau de les Arts Reina Sofía de la ciudad de València se rindió este sábado ante la prolífica labor de los veteranos artistas Joan Manuel Serrat y Lola Herrera y el escritor Manuel Vicent, reconocidos en los premios Fam Cultura Pop Eye.



Uno sobre los escenarios, otra sobre las tablas y otro pegado a los textos, los tres artistas han sido aclamados por el público valenciano, sobre todo el ya retirado Joan Manuel Serrat, que ha reiterado la palabra “felicidad” durante un discurso en el que ha explicado que se lleva “muy bien” con su “jubilación” y ha agradecido un premio que ayuda a saciar “un oficio” que le ha retribuido “espiritualmente”.



“Este oficio ha dado un sentido a cada día de mi vida y ha permitido expresarme y comunicarme. He podido hacer lo que es un sueño, poder dedicar mi vida a hacer lo que me gusta”, ha comentado el recientemente nombrado como premio Príncipe de Asturias de las Artes y reconocido en esta décimo séptima edición de los Pop Eye, que vivían su primera gala fuera de Extremadura.



Serrat también ha dado la enhorabuena a todos los premiados, entre ellos a la actriz Lola Herrera, que durante su discurso ha incidido en el “trabajo precioso” del que ha podido vivir durante décadas, en una gala en la que han actuado Nebulossa, Labienquerida y María José Llergo, esta última con una versión de Mediterráneo que ha logrado emocionar al propio Serrat.



El cineasta Juan Antonio Bayona también ha sido premiado en una gala a la que no ha podido asistir, aunque sí lo ha hecho el escritor valenciano Manuel Vicent, quien ha reivindicado “los placeres” de la ciudad que le ha visto crecer.



“Aquí aprendí mis primeras letras, las consonantes como troncos de árbol, las vocales como la copa y todo junto un bosque, con un fin que se plasma en los libros, llaves hacia el paraíso porque leer es lo mismo que volar y con la imaginación se puede ir a cualquier sitio”, ha explicado Vicent.



El autor valenciano ha incidido en que a pesar de sus viajes “nunca” ha dejado de estar “en un tranvía hacia la Malvarrosa” y reivindicado que “el placer de vivir siempre llevará a la libertad”, esa que se muestra como “arma de combate contra la opresión”.



Por su parte, la cantante María José Llergo, reconocida por su duende flamenco, ha agradecido a sus padres, porque “sin los duendes” de su familia, “no hubiera llegado a ninguna parte” y ha celebrado poder cantar frente “al maestro” Joan Manuel Serrat.



El periodista Vicente Vallés, premiado por su labor al frente de los informativos de Antena 3, ha agradecido que “la tarea de informar esté considerada entre las artes” y ha querido compartir el premio “con los compañeros que cuentan las noticas” realizando, ha explicado, “una tarea cada vez más compleja”.



Asimismo, Alejandra Silvestre, que ha recibido el premio a la excelencia en nombre del Centro de Arte Contemporáneo Hortensia Herrero ha expuesto que no hacen las cosas “para recibir premios”, pero eso les “da un empujón para continuar” en un proyecto que lidera Hortensia Herrero para “dejar la herencia más grande” en València y “unir el arte contemporárneo y la restauración de forma que exista un proyecto de ciudad para todos”.



Además de Serrat, Lola Herrera o Manuel Vicent, también han sido premiados Nebulossa como grupo revelación; Birds are Indie, como grupo revolución portugués; Juana de Aizpuru, a las Artes Plásticas; Lucía Lacarra, a la Danza; o a Chimo Bayo, al artista valenciano.



Del mismo modo, también han sido premiados Sílex ediciones, como mejor editorial, el Centro de Arte Hortensia Herrero, a la excelencia cultural; Dover, al premio ‘Viviendo en la era pop’; Juan Antonio Bayona, a la Cinematografía; y a Fernando Navarro, por su novela ‘Todo lo que importa sucede en las canciones’, o a mejor novela musical.

