El Betis iguala con un Real Madrid con la mente en Wembley y en el homenaje a Kroos

Real Madrid y Betis cerraron este sábado la liga con un empate a cero en un partido en el que la despedida del alemán Toni Kroos fue el foco de atención y en el que Carlo Ancelotti puso en liza el previsible once de la final de ‘Champions’ del próximo 1 de junio en Wembley ante el Borussia Dortmund, con el portero belga Thibaut Courtois adquiriendo aun más confianza tras firmar dos buenas paradas.



Sin nada en juego sobre el césped del Santiago Bernabéu, ni un premio individual como ser el máximo goleador de la competición -con Jude Bellingham a cinco goles de Dovbyk-, y con el único aliciente de presenciar el último encuentro de Toni Kroos como futbolista profesional en el Santiago Bernabéu, el ritmo del partido se contagió.



Dominó el Real Madrid, pero sin grandes alardes. Midiendo cada esfuerzo pensando en la final de la ‘Champions’ del próximo 1 de junio. Vinícius, con sus constantes regates, fue el más activo y pudo hacer el 1-0 en el minuto 33 con un remate de tacón tras una gran jugada individual de Rodrygo Goes.



Sin embargo, Fran Vieites, el guardameta del Betis en ausencia de Rui Silva y con Claudio Bravo sin participar en su último partido con el conjunto andaluz, estuvo ágil para tapar el disparo.



Un Betis que llegaba justo de efectivos al Santiago Bernabéu, con solo 16 jugadores en la convocatoria. Una situación que propició que su técnico, el chileno Manuel Pellegrini, optara por colocar a Héctor Bellerín de extremo derecho. Y estuvo a cerca de marcar con un remate de cabeza desviado en el minuto 37.



Avisaron los visitantes y dos minutos más tarde se adelantaron en el marcador, aunque la alegría solo les duró cuatro minutos, lo que tardó el colegiado en anular el tanto por fuera de juego.



Decisión por milímetros, muy protestada por los jugadores del Betis, con Marc Roca ligeramente adelantado respecto a Fede Valverde en su intento de remate instantes antes de un mal despeje de Thibaut Courtois y que acabó en el tanto anulado de Johnny Cardoso.



Dudas de un Courtois que no tardó en despejar. Será, salvo sorpresa, el titular en la final de Wembley, y se encargó de confirmarlo este sábado.



Dos buenas paradas a Ayoze y a Miranda en los primeros 15 minutos de la segunda parte, antes de ser sustituido para que Kepa Arrizabalaga se pudiera despedir del Real Madrid, ya que volverá al Chelsea a final de temporada tras cumplir su año de cesión, mantuvieron el empate en el marcador.



El guardameta español estuvo cerca de volver a jugar un mes después y encajar gol, pero el Betis vio como le anulaban otro gol por fuera de juego, en esta ocasión de William José, en el minuto 65.



El Real Madrid intentó subir el ritmo en busca de cerrar la temporada con una victoria, pero el partido acabó en un 0-0 que hace que el Betis se una a Rayo Vallecano y Atlético de Madrid como únicos equipos a los que el conjunto blanco no ha podido ganar en esta Liga.



Los minutos pasaban y el encuentro estaba avocado al gran momento de la noche: la despedida de Toni Kroos en su último partido como madridista en el Santiago Bernabéu. Tras intentar marcar con un disparo lejano de falta y sacar un córner, en el minuto 85 se produjo el adiós, aunque el alemán podría volver el domingo 2 de junio a celebrar el título de ‘Champions’ en caso de que el Real Madrid gane al Borussia Dortmund en Wembley.



Con el público que llenó el Santiago Bernabéu, con grandes colas virtuales en los días previos para hacerse con una entrada y no perderse el momento, en pie coreando el nombre de Toni Kroos y con una sonora ovación, sus compañeros abrazaron al centrocampista sobre el césped.



Un cambio lleno de sentimiento, que compartió con Ancelotti y con su familia, que le esperaba en el banquillo.



Cumplido el homenaje, desde que Kroos saltó al terreno de juego a calentar, arrancó en los minutos finalesla previa de la final de la Liga de Campeones con cánticos de apoyo al Real Madrid y una pancarta en el fondo sur “¡A por la 15ª!”.



- Ficha técnica:



0 - Real Madrid: Thibaut Courtois (Kepa Arrizabalaga, m.63); Dani Carvajal (Lucas Vázquez, m.73), Antonio Rüdiger, Nacho Fernández (Éder Militao, m.63), Ferland Mendy; Eduardo Camavinga (Luka Modric, m.73), Toni Kroos (Dani Ceballos, m.85), Fede Valverde, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Rodrygo Goes.



0 - Real Betis: Fran Vieites, Youssouf Sabaly, Sokratis Papastathopoulos, Ricardo Visus, Juan Miranda; Johnny Cardoso, Marc Roca, Héctor Bellerín, Rodri Sánchez (Sergi Altimira, m.72), Ayoze Pérez; y William José (Ez Abde, m.80).



Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha). Amonestó a Nacho Fernández (m.5) y a Dani Carvajal (m.72) por parte del Real Madrid y a Sokratis Papastathopoulos (m.84) en el Betis.



Incidencias: partido de la última jornada de LaLiga EA Sports disputado ante 83.186 espectadores en el Santiago Bernabéu.

