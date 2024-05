El Athletic gana por la mínima al Rayo y Unai SImón se alza con el trofeo Zamora

Un gol de Nico Williams a los 67 minutos dio la victoria al Athletic Club de Bilbao en Vallecas y eclipsó la fiesta anticipada que se vivió en las gradas por el centenario del Rayo, del que se despidió Radamel Falcao como titular con el brazalete de capitán.



La cercanía con el centenario, a solo cuatro días, provocó que el Estadio de Vallecas luciera sus mejores galas para despedir el curso y empezar con los festejos de tan insigne cifra.



Lo primero que se encontraron los jugadores del Rayo al llegar al estadio fue un colorido y multitudinario recibimiento en las calles aledañas, pobladas de aficionados cantando, ondeando bufandas y luciendo pancartas. Ya dentro, justo antes del pitido inicial, los aficionados desplegaron un enorme tifo que dio brillo a un partido que sobre el césped no tuvo la misma emoción.



Con poco en juego al tener ambos equipos los objetivos cumplidos, en el caso del Athletic su acceso a la Liga Europa y en el de los vallecanos la salvación matemática, el partido fue más bien una despedida para algunos jugadores. Uno de ellos fue Radamel Falcao, que portó el brazalete de capitán gracias a que le dejó ese honor Oscar Trejo.



El colombiano quiso despedirse de la mejor manera y desde el principio buscó el gol, algo que pudo conseguir a los nueve minutos con un remate que se marchó desviado pero que supuso una ocasión clara para abrir el marcador.



El Athletic, con un once muy renovado con siete novedades respecto al último partido, no ofreció su mejor versión porque la intensidad que metió al encuentro se vio superada por la que impuso el Rayo, que fue el gran dominador de la primera parte aunque sin tener excesiva profundidad.



Uno de los momentos más destacados del encuentro llegó a los 61 minutos, cuando Unai Simón fue sustituido y, al no encajar gol, se aseguró de forma matemática el premio Zamora, algo que le reconocieron en el momento del cambio sus compañeros, los jugadores del Rayo y la afición vallecana, que le despidió con una ovación.



Antes de marcharse al banquillo Oscar Trejo quiso probar sus reflejos con un disparo cruzado que el portero vasco repelió bien con un despeje acertado.



Mediada la segunda parte el Athletic mejoró su juego y, bajo la batuta de Alex Berenguer, logró abrir el marcador. Lo hizo tras una buena jugada del centrocampista navarro, que se marchó con un regate en el área de Aridane Hernández y puso una buena asistencia atrás para Nico Williams, que a la carrera remató a gol.



El gol fue un duro golpe para el Rayo, que no encontró la forma de hacer daño al Athletic en jugadas elaboradas y su mejor ocasión en los minutos finales fue un disparo cruzado de Isi Palazón que se marchó fuera.



El partido también supuso la despedida como futbolista profesional de Raúl García, que tras 22 temporadas en Primera y 609 encuentros en la máxima categoría, se retira con la camiseta del Athletic, algo que le valió el reconocimiento de compañeros y rivales.



Ficha técnica:



0 - Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Aridane, Pep Chavarría; Pathé Ciss (Crespo, m.73), Unai López (Bebé, m.77); De Frutos (Kike Pérez, m.77), Trejo (Isi, m.67), Álvaro; y Falcao (De Tomás, m.67).



1 - Athletic Club de Bilbao: Unai Simón (Agirrezabala, m.62); Lekue, Yeray (Vivian, m.46), Paredes, Yuri (Imanol, m.59); Dani García, Galarreta; Berenguer, Jauregizar (Unai Gómez, m.46), Nico Williams; y Villalibre (Raúl García, m.46).



Goles: 0-1. M.67 Nico Williams



Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz). Amonestó a Crespo (m.79), del Rayo; y a Ruiz de Galarreta (m.44), del Athletic.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada 38 de la Liga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 14.500 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es