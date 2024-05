El Barcelona, comandado por Aitana en San Mamés, conquista su tercera Champions

Aitana Bonmatí impuso su jerarquía de Balón de Oro en San Mamés para dar al Barcelona su tercera Liga de Campeones, la primera victoria de su historia ante el poderoso Olympique Lyonnais, la 'bestia negra' del conjunto azulgrana, y de paso escenificar cierto sorpaso en el fútbol europeo y mundial al que puso la guinda ya en el tiempo añadido Alexia Putellas con el 2-0.



Es la segunda 'Champions' seguida del equipo dirigido por Jonatan Giráldez, que dejará el club catalán después de tres años de éxitos y una última campaña de ensueño con el póker de títulos que suponen la Liga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y esta Liga de Campeones.



Decidió el duelo entre gigantes -el Lyon tiene ocho Champions- un tanto en el minuto 63 de Aitana buscando el carril del 10, hacia donde la lanzó Mariona Caldentey.



Su disparo, con poco ángulo, dio en Vanessa Gilles y el balón entró casi por donde lo hizo media hora más tarde el 2-0 por otra Balón de Oro, Alexia Putellas, que llevó el delirio a la grada de 'La Catedral', hoy mayoritariamente azulgrana.



De salida en el Barça sorpresa con la presencia de Rolfo en el lateral izquierdo en lugar de Ona Batlle. Y por ahí le vino el primer peligro al conjunto azulgrana, ya que de un saque de banda que cedió la sueca por inseguridad llegó la primera ocasión del partido. Un intento de remate en el área pequeña de Cascarino a centro de Diani, que se había apoyado en Dumornay.



Respondieron las de Jonatan Giráldez con una diagonal de Graham, a la que no pudo frenar nadie, que acabó con remate mordido de Paralluelo a las manos de Endler.



Pero había entrado mejor al partido el Lyon y las de Sonia Bompastor no abrieron el marcador en el minuto 12 de milagro, ya que lo evitaron dos veces los palos.



La primera el larguero a un desvió hacia su propia portería de Bronze en un saque de córner desde la derecha; y la segunda el poste derecho de la meta de Cata Coll tras disparo que dio primero en la meta y, de nuevo, Bronze.



Aunque se jugaba más a lo que querían las de blanco que las azulgranas, el choque se dio un respiro hasta el ecuador de la primera mitad, cuando el Barça tuvo también una doble clara ocasión.



Primero una colada al área de Patri Guijarro, tras robar en la frontal, en la que la balear se encontró con Endler; y a continuación un despeje de Bacha bajo palos a un rechace que dio en Horan.



Un cabezazo de Renard a las manos de Coll, a otro saque de córner, y un disparo lejano de Diani completaron las intenciones ofensivas del Lyon antes del descanso antes de que el Barça, ya sobre la hora, dispusiese de otras dos buenas oportunidades.



Un disparo cruzado de una Graham por momentos imparable para la estructura defensiva francesa y un disparo de Mariona que rechazó con el pecho en el punto de penalti la capitana francesa Renard.



La segunda parte se abrió con una porfía de Dumoray hasta que logró centrar, a las manos de Cata, y una aventura de Aitana por todo el campo rival que acabó en córner y encendió a la grada. Ese impulso mantuvo unos minutos al Barça rondando el área rival, aunque sin acabar bien las jugadas.



De hecho la siguiente ocasión fue del Lyon, de Gilles rematando de nuevo a las manos de una firma Cata Coll.



Pero volvió a insistir el Barcelona, que primero rozó el 1-0 en un centro de Rolfo que ni pudo rematar como exigía Salma ni llegó a remachar Graham; y después adelantó en el marcador.



Mariona vio a Aitana buscar el carril del 10, le dio el balón en profundidad, Aitana entró en el área y disparo cruzado, con poco ángulo pero con la suerte de que su disparo dio en Gilles y superó a Endler.



Pudo marcar el 2-0 el Barcelona en una cabalgada de Graham a la que llegó fundida la delantera noruega como para rematar la pared que le cedió Paralluelo.



Pero con el paso de los minutos el Lyon lanzó un asedio final, con ocasiones de Diani, Horan y Hegerberg, que no fructificó por cierta falta de acierto y una defensa numantina barcelonista liderada por una enorme Cata Coll. La otra gran héroe, junto con Aitana, de esta tercera Champions del Barça.



Aunque en un partido de jerarquías aún apareció otra Balón de Oro, Alexia Putells, para marcar el 2-0 de un tremendo zapatazo a pase de Claudia Pina, recién salidas ambas al terreno de juego.



2 - FC Barcelona: Coll; Bronze, Paredes, Engen, Rolfo (Ona Batlle, m.67), Bonmatí, Walsh (Alexia Putellas, m.91), Patri Guijarro; Graham Hansen, Paralluelo (Brugts, m.85) y Mariona Caldentey (Pina, m.91).



0 - Olympique Lyonnais: Endler; Carpenter, Gilles (Becho, m.80), Renard, Bacha; Van de Donk (Hegerberg, m.81), Egurrola, Horan; Diani, Dumornay y Cascarino (Majri, m.64).



Goles: 1-0, m.63: Aitana Bonmatí. 2-0, m.95: Alexia Putellas.



Árbitra: Rebecca Welch (Inglaterra). Mostró tarjeta amarilla a Renard (m.70), del Lyon.



Incidencias: Final de la Womens Champions League 2023-2024, disputada en el el estadio de San Mamés (Bilbao) ante 50.827 espectadores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es