Noche de despedidas en el Sánchez Pizjuán: adiós de Quique al Sevilla y de Xavi al Barça

El Barcelona de Xavi Hernández y el Sevilla de Quique Sánchez Flores, dos entrenadores que ya saben que no dirigirán a sus respectivos equipos el curso que viene, despedirán la temporada este domingo en el Sánchez-Pizjuán, sin nada en juego y con la vista puesta en la planificación para la próxima campaña.



Ambos se encuentran después de un curso decepcionante en el que han tenido que conformarse con dos premios de consolación que saben a poco, la segunda plaza en el caso de los azulgranas y la salvación para los hispalenses.



En el Barça, todas las miradas estarán puestas en el técnico Xavi Hernández, que dirigirá su último partido al frente del equipo, después de que el presidente Joan Laporta le comunicara este viernes, un mes después de haberlo ratificado, que no seguirá en el cargo.



A la espera de que próximamente se confirme la llegada del alemán Hansi Flick, con el que se ha estado negociando en los últimos días, el Barcelona viajará a Sevilla sin objetivos, pues ya aseguró la segunda posición la pasada jornada, y con las únicas bajas confirmadas por lesión de Frenkie de Jong, Alejandro Balde y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.



Será un partido intrascendente desde el punto de vista colectivo, en el que no se esperan muchos cambios respecto al once que Xavi ha alineado en los últimos choques, donde Cubarsí se ha convertido en un fijo en el eje de la zaga y Lamine Yamal en la punta de ataque.



El Sevilla también pondrá fin a una temporada que inició con objetivos europeos y que acabó con el del salvar la categoría. Con ello asegurado afronta un duelo de altura, marcado en rojo en los calendarios a comienzo de la temporada, que queda en trámite descafeinado sin más propósito que salvarlo lo más decorosamente posible antes de que comiencen los balances finales y la rendición de cuentas ante las respectivas aficiones.



Esta intrascendencia del duelo hará que Sánchez Flores, que tras conocer la marcha de Xavi Hernández dijo que "qué mal trata el Barcelona a sus leyendas", no arriesgue en su once con jugadores tocados o en la fase final de sus respectivas recuperaciones y que dé entrada a futbolistas como el canterano Juanlu o Adrián Pedrosa, quienes serán los laterales de salida del conjunto de Nervión.



Entre estos jugadores, están el extremo Suso Fernández y el capitán Jesús Navas, ambos con dolencias musculares, y el argentino Marcos Acuña, quienes no estarán en este cierre de la temporada para "no forzar" de cara a su posible participación en la "Eurocopa y la Copa América", según anunció Sánchez Flores.



Sí estará, en contrapartida, el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, quien fue operado hace un mes de una rotura en el cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha y que ha pedido jugar ante el Barcelona, aunque el tiempo de inactividad apunta a que salga a lo largo del partido.



Para recibir al conjunto azulgrana seguirán una semana más de baja otros cuatro jugadores, casos del extremo argentino Erik Lamela, el delantero Isaac Romero y dos centrocampistas, el suizo Djibril Sow y Óliver Torres; mientras que ya estará a disposición el centrocampista francés Boubakary Soumaré, que cumplió un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones.



Alineaciones probables:



Sevilla: Nyland; Juanlu, Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Pedrosa; Ocampos, Soumaré, Agoumé, Lukebakio; y En-Nesyri.



Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Sergi Roberto, Gündogan, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha; y Lewandowski.



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité gallego)



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.



Horario: 21.00.



Puestos: Sevilla (13º 41 puntos) Barcelona (2º 82 puntos)



La clave: La intensidad y la motivación en un partido intrascendente.



El dato: El Sevilla sólo ha ganado en una de las quince últimas visitas ligueras del Barcelona, que ha sumado nueve victorias y cinco empates.



Las frases:



Quique Sánchez Flores, técnico del Sevilla: "Le he sacado al toro los pases que tenía".



Xavi: "Me voy con la conciencia tranquila. Ha sido una aprendizaje tremendo y una experiencia espectacular".



El entorno: Xavi Hernández centrará las miradas y la afición del Sevilla dará su veredicto tras una temporada decepcionante con protestas convocadas y apoyadas por sectores como 'Accionistas unidos' y 'Biris Norte'.

